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المرأة الأطول
المرأة الأطول تسافر

شاهد المرأة الأطول بالعالم تسافر جواً لأول مرة بحياتها

دبي - العربية.نت
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لأول مرة في حياتها، تمكنت التركية روميسا جيلجي، أطول امرأة في العالم من السفر جوا.

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فالمرأة التي دخلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بطول 2.15 متر، استطاعت خوض تجربة الطيران، بعدما عدّلت الخطوط الجوية التركية إحدى الطائرات لتنفيذ المهمة.

وانطلقت الرحلة إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، بعدما أزيلت 6 مقاعد من الطائرة، واستبدلت بسرير خاص بجيلجي.

"رحلة رائعة"

في حين أعربت المسافرة الأطول عن سعادتها، في منشور على حسابها في "إنستغرام" قالت فيه: "رحلة رائعة من البداية إلى النهاية.

كما أوضحت أن هذه الرحلة التي كانت الأولى لها بالطائرة، لن تكون الأخيرة بالتأكيد، وفق كلامها.

الأطول ..

يشار إلى أن تلك السيدة التركية لم تسافر جوا قط في حياتها من قبل لأن طولها لم يسمح بذلك، حتى حينما كانت في سن صغيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وسجلت جيلجي عدة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس"، ففي عام 2014، اعتبرت أطول مراهقة على قيد الحياة.

كما دخلت الموسوعة في وقت سابق من هذا العام، بأطول إصبع ويد وأكبر يد لامرأة على قيد الحياة.

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