فيديو يحبس الأنفاس.. إنقاذ امرأة تتدلى من الطابق الـ20!

في عملية إنقاذ جريئة ونادرة، استخدم رجال الإطفاء في نيويورك حبلاً لإنقاذ امرأة كانت تتدلى من الطابق الـ20 لمبنى سكني بمنطقة مانهاتن، بعد اندلاع حريق في شقتها السبت.

وشوهدت المرأة في الفيديو الذي يحبس الأنفاس معلقة خارج نافذة الشقة بينما يتصاعد الدخان ويحاصرها رجال الإطفاء. وقام أحدهم كان على حبل مثبت بلف أطرافه حول المرأة قبل أن ينزلها زملاؤه ببطء إلى الشقة في الدور الأسفل، حيث سحبها رجل إطفاء آخر إلى الداخل، حسب صحيفة "نيويورك بوست".

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إصابة 38

يشار إلى أن 38 شخصاً أُصيبوا بجروح جراء الحريق في نيويورك الذي قد يكون ناجماً عن بطارية أيون الليثيوم كتلك المستخدمة في دراجات السكوتر، وفق ما أفاد مسؤولون في المدينة لوسائل إعلام أميركية.

وهناك جريحان في حال خطرة و5 مصابين بجروح بالغة جراء الحريق الذي اندلع في المبنى سكني بمانهاتن، حسب ما أوردت قناة "سي إن إن" نقلاً عن مفوضة الحرائق في نيويورك لورا كافانا.

الحريق رقم 200

فيما أكد قائد جهاز الإطفاء دان فلين أن هذا الحريق رقم 200 الناجم هذا العام عن بطارية أيون الليثيوم لجهاز تنقل كهربائي صغير (دراجة، سكوتر، ألواح السكيت بورد الكهربائية...)، وفق فرانس برس.

كما صرح فلين لـ"سي إن إن": "سجلنا 6 وفيات هذا العام فقط بسبب هذه البطاريات التي تغذي أجهزة التنقل الصغيرة"، موضحاً أن السلطات تعتقد أن الحريق اندلع في شقة كان ساكنها يصلح دراجات.