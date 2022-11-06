العثور على مغني الراب آرون كارتر ميتا بعمر 34 في حوض الحمام

عثرت الشرطة صباح أمس السبت على مغني الراب الأميركي Aaron Carter ميتا بعمر 34 عاما في حوض استحمام منزله القريب في مدينة Lancaster من لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، من دون أن ترد أنباء عن وجود شبهة جنائية في وفاته، بحسب ما نقلت وكالات ووسائل إعلام محلية عن الشرطة.

والمعروف عن آرون كارتر الذي اشتهر في سن صغيرة كمغني بوب، ورافق فرقة استهرت باسم Backstreet Boys وكان شقيقه الأكبر Nick عضوا فيها، قبل أن يمضي بمسيرته المهنية في موسيقى الراب والتمثيل، أنه واجه مشاكل تتعلق بالإدمان لسنوات، وكان يتحدث علنا عنها في بعض الأحيان، لكن ليس معروفا بعد إذا كان لها علاقة بوفاته التي تحقق بها الشرطة.

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وكان AC كما يختصرون اسمه، بعمر 9 سنوات حين أصدر في 1997 ألبومه الأول، والذي باع منه أكثر من مليون نسخة، وفقا لما قرأت "العربية.نت" بسيرته الوارد فيها أيضا أنه أصبح بعدها من نجوم موسيقى البوب، فأصدر 4 ألبومات ستوديو، ثم اعتاد الظهور كضيف في محطة Nickelodeon التلفزيونية، والتحول لاحقا إلى موسيقى الراب في مسيرته الموسيقية. كما شارك بالتمثيل في عدد من المسرحيات الموسيقية، واعتاد القيام بجولات فنية زادت من شهرته.