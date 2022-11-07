رجل ابتز طليقته بصور فاضحة.. صدمة في العراق

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فيما يعاني العراق خلال الآونة الأخيرة من تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، هدد رجل طليقته بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل، ما لم تدفع له مبلغاً مادياً.
إلا أن الأمن اعتقل الرجل المتهم بابتزاز طليقته إلكترونياً في بغداد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.
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فيما أوضحت مديرية مكافحة إجرام بغداد، في بيان، أن هذا التحرك جاء بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز المديرية، مؤكدة تعرضها لابتزاز إلكتروني من قبل طليقها.
كمين محكم
لتتحرك الفرق الأمنية على الفور، وتنصب له كميناً محكماً بالتنسيق مع السيدة، وتلقي القبض عليه بالجرم المشهود.
ولدى التحقيق معه اعترف المتهم بإرسال صور طليقته وابتزازها.
يذكر أن مديرية الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية كانت كشفت عن 1950 حالة ابتزاز العام الماضي، معظم ضحاياها من النساء.
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