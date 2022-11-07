جائزة اليانصيب الأميركي ارتفعت إلى مليار و900 مليون دولار

لأن أحدا لم يربح السبت جائزة اليانصيب الأميركي، أو Powerball كما يسميها الأميركيون، وكانت بمقدار مليار و657 مليون دولار، جعلها أكبر جائزة يانصيب أو "لوتو" بالتاريخ، فقد ارتفعت إلى مليار و900 مليون، وفقا لما ورد بوسائل إعلام أميركية، ذكرت أن أحدا لم يتمكن على مدى 40 سحبا من تخمين 6 أرقام من أصل 69 لتكون من نصيبه.

ويحلم معظم الأميركيين بالحصول على الجائزة التي يتم السحب عليها أيام الاثنين والأربعاء والسبت، باستثناء سكان 5 ولايات ومناطق ليس ليانصيب "باوربول" رخصة فيها، وهي ألاسكا وهاواي وواشنطن دي سي وبورتو ريكو وجزر فيرجن، حيث يمكنهم الاكتفاء بمتابعة السحب عبر التلفزيونات، أو الانتقال إلى ولايات أخرى للتمكن من المشاركة والحلم بالفوز بجائزتها.

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وكانت الأرقام الفائزة السبت 28, 45, 53, 56, 69 إضاقة للرقم المعروف باسم "باوربول" وكان 20 طبقا لما نرى في فيديو تعرضه "العربية.نت" أعلاه عن سحب السبت الذي لم يفز أحد بجائزته البالغة مليارا و600 مليون، علما أن بإمكان من يشتري سحوبات بمبلغ 292 مليونا و200 ألف دولار الفوز الأكيد بالجائزة، لأنه يمتلك بالمبلغ كل 6 أرقام يمكن اختيارها من 1 إلى 69 الأخير، إلا أن أحدا لن يخاطر بإنفاق هذا المبلغ، خشية أن يفوز بالجائزة آخرون اختاروا أرقامه الستة نفسها، عندها يتم تقسيم الجائزة بينهم.

وبإمكان الفائز بالجائزة، فيما لو كان وحده المحظوظ بها اليوم الاثنين، وجاءت الأرقام التي يتم إنزالها بالكرات مطابقة تماما للستة التي اختارها، تسلم 929 مليونا و100 ألف دولار نقدا، وهو ما يفضله كل محظوظ يربحها، أو أن يتسلم قيمتها كاملة، وهي مليار و900 مليون و100 ألف، لكن عبر 30 قسطا طوال 29 سنة. أما أكبر جائزة منحها "باوربول" للآن، فكانت لمحظوظين انتزعوا في 2016 ما تم تسميته "جائزة القرن" وكانت بمقدار مليار و586 مليونا من الدولارات.