احلب وحدك.. بائع تونسي "جاب العيد" ووضع بقرة أمام دكانه

بعد إلحاح الزبائن عليه لتوفير مادة الحليب، لجأ بائع تونسي يملك دكاناً لبيع المواد الغذائية في منطقة الكرم بولاية تونس إلى طريقة مرحة للتخلص من الطلبات.

فقد جلب الرجل بقرة وربطها أمام دكانه وكتب عليها "احلب وحدك"، في دعوة صريحة لكل ملح بطلب شراء الحليب إلى أن يحاول بنفسه "حلب البقرة".

مادة اعلانية

وما إن انتشر فيديو الرجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى لاقى تصرّف البائع ثناءات كثيرة من التونسيين.

بدوره، أكد البائع أن الفكرة خطرت بباله بسبب الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها مع فقدان الحليب من دكانه، موضحا أن الناس كانوا يلومونه رغم أن الأزمة عامة.

ولفت إلى أن بعض الانتقادات وصلت حد الشتائم، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية .

أزمة حليب في البلد

يشار إلى أن فقدان مادة الحليب في تونس كان أشعل حالة من التذمر والاستياء في صفوف المواطنين، خلال الفترة الماضية.

وجاء تصرف البائع كرد فعل على خلفية تكرار الطلب عليه والاستياء المتواصل من الناس.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية ليست سهلة، تتمثل بتضخم وارتفاع الأسعار، ما جعل سلعا كثيرا بعيدة عن متناول اليد أبرزها الحليب.

6 ملايين تونسي تحت خط الفقر

كما سجل معدل التضخم السنوي في تونس سلسلة من الارتفاعات القياسية هذا العام، حيث لامس 8.2٪ في يونيو.

ووفق كلام السلطات، ارتفع عدد الأسر المحتاجة من 310000 في العام 2010 إلى أكثر من 960000 حالياً.

في حين أن ما يقرب من 6 ملايين تونسي، أو نصف عدد السكان، يعيشون تحت خط الفقر.