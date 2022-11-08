أي سيدة ستجلب المزيد من الماء للمنزل؟ أمامك 5 ثوانٍ للإجابة!
في الصورة يمكنك أن ترى أن كل سيدة منهما تحمل دلو ماء في كل يد
في هذه الخدعة البصرية التي اخترناها اليوم نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، حاول تحديد السيدة التي ستجلب المزيد من الماء إلى منزلها في الصورة. يمكن فقط للأشخاص الذين يتمتعون بقوة ملاحظة تخمين الإجابة الصحيحة في غضون 5 ثوانٍ!
ففي هذه الدعابة الذهنية، عليك أن تقرر أي سيدة ستجلب المزيد من الماء إلى المنزل بناءً على ما تحمله. في الصورة يمكنك أن ترى أن كل سيدة تحمل دلو ماء في كل يد. ملأت السيدتان دلاء المياه من النهر القريب. وكلتاهما تأخذ الدلاء المملوءة إلى المنزل.
ولكن هل يمكنك أن تحدد أي سيدة ستجلب المزيد من الماء إلى المنزل في الصورة؟
انظر بعناية إلى الصورة قبل الإجابة على اللغز، لأن الإجابة بسيطة للغاية ولكنها تحتاج للتركيز وقوة الملاحظة. فإذا نظرت بعناية إلى دلاء السيدتين في الصورة، فستتمكن من رؤية أن دلاء السيدة التي في الأمام كبيرة قليلاً ومصنوعة من الخشب. أما دلاء السيدة الموجودة في الخلف فمصنوعة من الحديد الذي لا يصدأ (ستينليس ستيل) وهي صغيرة بعض الشيء. فطبيعي أنك ستستشف أن كمية المياه التي تحملها السيدة في الخلف أقل من المياه التي تحملها السيدة التي تسير في الأمام، وبالتالي فالسيدة في الإمام ستجلب المزيد من المياه إلى المنزل. ولكن هل لاحظت أن أحد دلاء السيدة التي تسير في الأمام يتسرب منه الماء؟ ولذلك سيفرغ دلوها بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى المنزل. لذا، فإن الإجابة على هذا اللغز هي أن السيدة صاحبة الدلاء الحديدية في الخلف ستجلب المزيد من الماء إلى منزلها. لاشك أن حل مثل هذه الألغاز والخدع البصرية ممتع للغاية، ودائماً ما تشعر بالرضا عند اكتشاف الإجابة في بضع ثوانٍ. والآن أخبرنا عزيزي القارئ.. هل تخطيت الـ5 ثوان للوصول إلى الحل؟
انظر بعناية إلى الصورة قبل الإجابة على اللغز، لأن الإجابة بسيطة للغاية ولكنها تحتاج للتركيز وقوة الملاحظة.
فإذا نظرت بعناية إلى دلاء السيدتين في الصورة، فستتمكن من رؤية أن دلاء السيدة التي في الأمام كبيرة قليلاً ومصنوعة من الخشب. أما دلاء السيدة الموجودة في الخلف فمصنوعة من الحديد الذي لا يصدأ (ستينليس ستيل) وهي صغيرة بعض الشيء.
فطبيعي أنك ستستشف أن كمية المياه التي تحملها السيدة في الخلف أقل من المياه التي تحملها السيدة التي تسير في الأمام، وبالتالي فالسيدة في الإمام ستجلب المزيد من المياه إلى المنزل.
ولكن هل لاحظت أن أحد دلاء السيدة التي تسير في الأمام يتسرب منه الماء؟ ولذلك سيفرغ دلوها بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى المنزل.
لذا، فإن الإجابة على هذا اللغز هي أن السيدة صاحبة الدلاء الحديدية في الخلف ستجلب المزيد من الماء إلى منزلها.
لاشك أن حل مثل هذه الألغاز والخدع البصرية ممتع للغاية، ودائماً ما تشعر بالرضا عند اكتشاف الإجابة في بضع ثوانٍ.
والآن أخبرنا عزيزي القارئ.. هل تخطيت الـ5 ثوان للوصول إلى الحل؟