أي سيدة ستجلب المزيد من الماء للمنزل؟ أمامك 5 ثوانٍ للإجابة!

ولكن هل يمكنك أن تحدد أي سيدة ستجلب المزيد من الماء إلى المنزل في الصورة؟

انظر بعناية إلى الصورة قبل الإجابة على اللغز، لأن الإجابة بسيطة للغاية ولكنها تحتاج للتركيز وقوة الملاحظة.

فإذا نظرت بعناية إلى دلاء السيدتين في الصورة، فستتمكن من رؤية أن دلاء السيدة التي في الأمام كبيرة قليلاً ومصنوعة من الخشب. أما دلاء السيدة الموجودة في الخلف فمصنوعة من الحديد الذي لا يصدأ (ستينليس ستيل) وهي صغيرة بعض الشيء.

فطبيعي أنك ستستشف أن كمية المياه التي تحملها السيدة في الخلف أقل من المياه التي تحملها السيدة التي تسير في الأمام، وبالتالي فالسيدة في الإمام ستجلب المزيد من المياه إلى المنزل.

ولكن هل لاحظت أن أحد دلاء السيدة التي تسير في الأمام يتسرب منه الماء؟ ولذلك سيفرغ دلوها بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى المنزل.

لذا، فإن الإجابة على هذا اللغز هي أن السيدة صاحبة الدلاء الحديدية في الخلف ستجلب المزيد من الماء إلى منزلها.

لاشك أن حل مثل هذه الألغاز والخدع البصرية ممتع للغاية، ودائماً ما تشعر بالرضا عند اكتشاف الإجابة في بضع ثوانٍ.