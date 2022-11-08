وفاة لاعب أردني توقف قلبه مرتين خلال مباراة

قضى اليوم الثلاثاء، لاعب نادي كفرنجة لكرة اليد عادل بكر عطاري، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، مساء أمس الاثنين، خلال مباراة فريقه أمام السلط ببطولة كأس الأردن لكرة اليد.

ونقل اللاعب بعد سقوطه في مباراة أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة اليوم.

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وكان اتحاد كرة اليد قد ألغى مباريات أمس بسبب الحادثة.

وفي تفاصيل الحادث، فقد تعرض لاعب المنتخب الوطني الأردني لكرة اليد ونادي كفرنجة عادل بكر عطاري إلى أزمة قلبية حادة أدت إلى توقف قلبه أثناء مشاركته مع ناديه أمام نادي السلط أمس الاثنين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب ضمن بطولة كأس الأردن.

سقوط مفاجئ

وأكد رئيس نادي كفرنجة عماد فريحات، سوء الحالة الصحية لدى اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، بعدما سقط أرضا بصورة مفاجئة خلال المباراة التي جمعت فريقه مع السلط، ضمن منافسات بطولة كأس الأردن لكرة اليد.







وأشار رئيس النادي إن أن اللاعب سقط بشكل مفاجئ خلال الشوط الثاني من المباراة ليتوقف قلبه، الأمر الذي استدعى تدخل المسعفين من الفريقين إلى جانب تدخل مسعفين آخرين على المدرجات.

ونوه بأن جهود فرق الإسعاف نجحت في عملية الإنعاش له لكن عاد قلبه للتوقف مرة أخرى عند وصوله للمستشفى، مشيرا إلى أنه فور وصوله إلى المستشفى أجريت له عملية قسطرة.

وبين أن اللاعب توقف لديه الدماغ أيضا خلال سقوطه على أرضية الملعب ليعود بعد ذلك، وهو ما ينتظر آثاره من الفريق الطبي في الوقت الراهن، حيث يتطلب الأمر ما يقارب 40 ساعة لمعرفة التشخيص الصحيح لحالته الصحية.

الدفاع المدني متواجد

ولحظة تعرضه للأزمة القلبية في منتصف الشوط الثاني هرعت الأجهزة الطبية المتواجدة مع الفريقين ورجال الدفاع المدني لإجراء كافة الإسعافات المطلوبة قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من مدينة الحسين للشباب بواسطة إسعاف الدفاع المدني.

وأجرى الاتحاد الأردني لكرة اليد كافة الإجراءات المتعلقة بإدخال اللاعب إلى المستشفى، بمتابعة من وزير الشباب والرياضة الذي حضر شخصيًا الى المستشفى واللجنة الأولمبية ومن رئيس وأعضاء الاتحاد الذين أمضوا ليلة الأمس مع أهل اللاعب وأسرة نادي كفرنجة والأندية الأخرى في المستشفى لمتابعة حالة اللاعب.