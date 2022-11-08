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فريق "سلامتك"

فريق "سلامتك" يفوز بـ"أفضل منتج" ضمن مسابقة "إنجاز العرب"

الفريق الذي يمثل مدرسة ابن خلدون الوطنية بالبحرين فاز بجائزة "أفضل منتج شركة لعام 2022" على مستوى الوطن العربي ضمن برنامج "الشركة" وذلك في مسابقة إنجاز العرب لرواد الأعمال الشباب 2022

العربية.نت
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فاز فريق "سلامتك"، الممثل لمدرسة ابن خلدون الوطنية بالبحرين، بجائزة "أفضل منتج شركة لعام 2022" على مستوى الوطن العربي ضمن برنامج "الشركة"، وذلك في مسابقة إنجاز العرب لرواد الأعمال الشباب 2022، والتي أقيمت في الإمارات، حيث ضمت المسابقة 21 فريقاً من 12 دولة عربية.

جاء هذا الفوز بعد أن حصد فريق "سلامتك" لقب "شركة العام 2022" في المنافسات الوطنية على مستوى مملكة البحرين، وتأهله للمنافسة في مسابقة "إنجاز العرب".

هذا وقد أعرب أعضاء الفريق عن شكرهم وامتنانهم لإدارة مدرستهم ابن خلدون الوطنية، وإلى الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة "إنجاز البحرين"، وإلى أعضاء مؤسسة "إنجاز البحرين" لدعمهم المستمر للشباب البحريني ومساهمتهم البارزة في إكسابهم المهارات والخبرات المالية والاستثمارية، وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل.

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