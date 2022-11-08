لهذا السبب خرج رئيس وزراء بريطانيا من قمة المناخ بمصر على عجل
بحسب صحافي بريطاني، سبب العجلة بالخروج من القاعة كان قراراً تم اتخاذه متأخراً للقاء ممثلين من ألمانيا وجنوب إفريقيا
سعى أحد الصحافيين لمعرفة سبب مقاطعة رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، لقمة المناخ بشرم الشيخ، وخروجه ومن معه أمس الاثنين من القاعة على عجل، بعد أن همس أحد مساعديه أمرا ما بأذنه، وفقا لما ظهر في فيديو عرضته "العربية.نت" مرفقا أمس بخبر قالت فيه إن خروجه أثار حيرة وتساؤلات.
الصحافي الكاشف عن السبب، هو Harry Cole المختص بالشؤون السياسية في صحيفة "الصن" البريطانية، والذي وجد أن ما حدث لم تكن له أي علاقة بطارئ ما، بحسب تغريدة كتبها في تويتر، وقال فيها إن مصدرا في "10 داونينغ ستريت" حيث المقر الرسمي للحكومة البريطانية، أخبره أن سبب العجلة بالخروج من القاعة كان قرارا تم اتخاذه متأخرا للقاء ممثلين من ألمانيا وجنوب إفريقيا، مشاركين بالقمة، وعلم رئيس الوزراء بأنهم بانتظاره كما يبدو.
وكان مقطع الفيديو المعروض ثانية أعلاه، تسبب بحيرة وتساؤلات انتشرت في مواقع التواصل، وأوحت باعتقاد بديهي بأن الهامس بأذن سوناك، أبلغه ربما بأمر طارئ وسلبي، فأسرع وخرج على عجل، وكان ما كان مما يشبه زوبعة في فنجان.
-
مصر تستعد للإعلان قريباً عن مفاجأة "السراديب" الكبيرةتستعد مصر للإعلان قريباً عن مفاجأة "السراديب" الكبيرة وذلك خلال تصريحات تلفزيونية لكبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار المصرية مجدي شاكر.وقال كبير ... مصر
-
احتجاجات إيران تتصاعد.. والقضاء يصدر أكثر من 1000 حكم ضد المتظاهرينتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني باحتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر إيران
-
فريق "سلامتك" يفوز بـ"أفضل منتج" ضمن مسابقة "إنجاز العرب"الفريق الذي يمثل مدرسة ابن خلدون الوطنية بالبحرين فاز بجائزة "أفضل منتج شركة لعام 2022" على مستوى الوطن العربي ضمن برنامج "الشركة" وذلك في مسابقة إنجاز العرب لرواد الأعمال الشباب 2022 الأخيرة