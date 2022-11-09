الشرطة البريطانية تعتقل رجلا رشق الملك تشارلز بالبيض

ألقي القبض على محتج، الأربعاء، بعد إلقاء بيض وحمض الكبريتيك على الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، بينما كانا يسيران في مدينة يورك شمال إنجلترا.

وقع ذلك فيما دخل الملك وزوجته يورك من خلال ميكلغيت بار، وهي بوابة من القرون الوسطى عادة ما استقبلت الملوك في المدينة.

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محتج يرشق الملك تشارلز وعقيلته بالبيض خلال جولة لهما في مدينة يورك شمال إنجلترا.. والملك يحاول إخفاء انزعاجه بابتسامة #العربية pic.twitter.com/2Qr6VlSL7B — العربية (@AlArabiya) November 9, 2022

وأظهر مقطع مصور إلقاء عدة بيضات وسقوطها على الأرض. ولم يبدُ أن أيا منها أصاب الزوجين اللذين استمرا في تحية الحشود.

وشوهد عدد من أفراد الشرطة يتعاملون مع رجل عند حاجز للحشود. ونقلت وكالة أنباء بريطانية أنه أصدر صيحات استهجان وهتف "هذه البلاد بنيت على دماء العبيد"، بينما كان يلقى القبض عليه.

وحاول بعض أفراد الحشد إسكاته هاتفين "عار عليك" و"ليحفظ الله الملك".

سافر تشارلز وكاميلا إلى يورك ضمن سلسلة من الواجبات في أنحاء المملكة المتحدة لبدء عهد الملك الجديد. وزارا أيضا كاتدرائية المدينة، يورك مينستر، وأزاحا الستار عن تمثال لوالدة الملك، الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في سبتمبر بعد 70 عاما على العرش.