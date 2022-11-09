الشرطة البريطانية تعتقل رجلا رشق الملك تشارلز بالبيض
أصدر صيحات استهجان وهتف "هذه البلاد بنيت على دماء العبيد"
ألقي القبض على محتج، الأربعاء، بعد إلقاء بيض وحمض الكبريتيك على الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، بينما كانا يسيران في مدينة يورك شمال إنجلترا.
وقع ذلك فيما دخل الملك وزوجته يورك من خلال ميكلغيت بار، وهي بوابة من القرون الوسطى عادة ما استقبلت الملوك في المدينة.
محتج يرشق الملك تشارلز وعقيلته بالبيض خلال جولة لهما في مدينة يورك شمال إنجلترا.. والملك يحاول إخفاء انزعاجه بابتسامة #العربية pic.twitter.com/2Qr6VlSL7B— العربية (@AlArabiya) November 9, 2022
وأظهر مقطع مصور إلقاء عدة بيضات وسقوطها على الأرض. ولم يبدُ أن أيا منها أصاب الزوجين اللذين استمرا في تحية الحشود.
وشوهد عدد من أفراد الشرطة يتعاملون مع رجل عند حاجز للحشود. ونقلت وكالة أنباء بريطانية أنه أصدر صيحات استهجان وهتف "هذه البلاد بنيت على دماء العبيد"، بينما كان يلقى القبض عليه.
وحاول بعض أفراد الحشد إسكاته هاتفين "عار عليك" و"ليحفظ الله الملك".
سافر تشارلز وكاميلا إلى يورك ضمن سلسلة من الواجبات في أنحاء المملكة المتحدة لبدء عهد الملك الجديد. وزارا أيضا كاتدرائية المدينة، يورك مينستر، وأزاحا الستار عن تمثال لوالدة الملك، الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في سبتمبر بعد 70 عاما على العرش.
-
شقيق شيرين يهاجمها.. ويلمح لتواجدها مع حسام حبيببعد أن هاجمته شيرين فور خروجها من المستشفى ثقافة وفن
-
المفوضية الأوروبية تقترح خطة لدعم أوكرانيا بـ 18 مليار يورو في 2023تتضمن قروضا ميسرة بأمد 35 عاما اقتصاد
-
توتنهام: إراحة كين من أجل كأس العالم ليست وظيفتناأكد كريستيان ستيليني مساعد مدرب توتنهام هوتسبير أن هاري كين قد يشارك في مباراة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم يوم الأربعاء وأن أي قرار ... رياضة
-
إيران تستغل الأطفال في عمليات قمع الاحتجاجات الشعبيةيبلغ عدد أعضاء "منظمة باسيج التلاميذ"، أي حشد طلاب المدارس التي تعمل تحت الإشراف المباشر للحرس الثوري الإيراني، أكثر من خمسة ملايين عضو إيران