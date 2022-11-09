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زلزال نيبال
من زلزال سابق في نيبال

زلزال بقوة 6.6 درجة يهز نيبال ويودي بحياة 6 أشخاص

تقارير إعلامية أكدت أن السكان شعروا بهزات أرضية أيضا في العاصمة الهندية نيودلهي والمناطق المحيطة بها

العربية.نت، رويترز
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ذكر مسؤولون أن زلزالا شدته 6.6 درجة هز نيبال في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء فأودى بحياة ما لا يقل عن ستة أشخاص ودمر عدة منازل في منطقة دوتي.

وقال بولا بهاتا، نائب مفتش الشرطة في دوتي، إن خمسة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة عندما انهارت ثمانية منازل.

وكان مركز رصد الزلازل في نيبال قال إن الزلزال شدته 6.6 درجة، بينما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن شدته 5.6 درجة.

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وقال المركز إن مركز الزلزال على بعد 158 كيلومترا شمال شرقي مدينة بيليبيت الواقعة في ولاية أوتار براديش الهندية المجاورة، ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

وأظهرت تقارير إعلامية بعد الزلزال أن السكان شعروا بهزات أرضية أيضا في العاصمة الهندية نيودلهي والمناطق المحيطة بها.

وسجل المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل شدة الزلزال 6.3 درجة على مقياس ريختر.

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