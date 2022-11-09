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أين الخطأ في الصورة؟
خدع بصرية

صورة عائلية لعطلة الشتاء.. هل يمكنك اكتشاف الخطأ خلال 11 ثانية؟

في هذه الخدعة البصرية عليك بالتفكير خارج الصندوق وتحليل اللغز بشكل مختلف قليلاً

العربية.نت
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في هذه الخدعة البصرية التي اخترناها اليوم نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، حاول تحديد الخطأ في صورة عطلة الشتاء العائلية. فهل يمكنك اكتشاف الخطأ في 11 ثانية فقط؟

وفي هذه الخدعة البصرية، عليك بالتفكير خارج الصندوق وتحليل اللغز بشكل مختلف قليلاً.

فالصورة لعائلة تستمتع بالإجازة الشتوية في الجبال الثلجية. أنت مطالب بالنظر إلى الصورة بعناية وفحصها جيدا قبل الإجابة على السؤال، لأن الإجابة بسيطة للغاية ولكنها تحتاج إلى التركيز.

انظر إلى الصورة جيداً وتفحصها قبل الإجابة
انظر إلى الصورة جيداً وتفحصها قبل الإجابة

فهل لاحظت أي شيء خطأ بالصورة؟

فإذا نظرت إلى أعلى الصورة، وتحديدا على جذع الشجرة، ستلاحظ وجود فراشة. عادة خلال فصل الشتاء لا توجد فراشات. فالفراشات لا يمكنها العيش والتكيف في الجو البارد. وبما أن الفراشات من ذوات الدم الحار فلا تستطيع أن تعيش نشطة في الجو البارد، ولذا يتعين عليها إما السبات الشتوي أو الهجرة إلى مناطق دافئة.

وجود الفراشة في الصورة هو الخطأ
وجود الفراشة في الصورة هو الخطأ

والآن عزيزي القارئ، لا شك أن الألغاز ممتعة وتنشط الدماغ وعادة ما تشعرك بالسعادة، خاصة إذا نجحت في التوصل للحل.

فأخبرنا، هل توصلت لحل لغز اليوم بسهولة؟ وكم استغرقت من الوقت؟

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