اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هل تستطيع تحديد مكان المصور؟
خدع بصرية

هل يمكنك تحديد المصور داخل هذا الوادي في 5 ثوانٍ؟

الصورة عبارة عن وادٍ أخضر به أشجار وجبال وسماء وسحب وطيور

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بقوة ملاحظة اكتشاف المصور داخل هذه الخدعة البصرية في 5 ثوانٍ فقط. فهل يمكنك تحديد مكان المصور داخل الوادي؟

فخدعة اليوم، التي اخترناها نقلا عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، هي عبارة عن وادٍ أخضر به أشجار وجبال وسماء وسحب وطيور. ولكن يوجد أيضا مصور يلتقط بعض الصور لذلك المكان الساحر. فهل تستطيع تحديد مكانه؟

وإذا كنت قوي الملاحظة، فستكتشف المصور في هذه الخدعة البصرية في 5 ثوانٍ فقط.

افحص الصورة جيدا
افحص الصورة جيدا

والآن عزيزي القارئ، ألقِ نظرة فاحصة على الصورة وحاول تحديد مكان المصور.

فإذا نظرت إلى أقصى اليسار من الصورة، فستجد المصور هناك يلتقط الصور.

المصور يقف أقصى يسار الصورة
المصور يقف أقصى يسار الصورة

يذكر أن العديد من الأبحاث والدراسات أظهرت أنه كلما عودت عقلك على حل الألغاز والتعامل مع الخدع البصرية، زادت نسبة تركيزك.

والآن عزيزي القارئ أخبرنا كم استغرقت من الوقت لتحديد مكان المصور في الوادي؟

صورة عائلية لعطلة الشتاء.. هل يمكنك اكتشاف الخطأ خلال 11 ثانية؟ الأخيرة خدع بصرية صورة عائلية لعطلة الشتاء.. هل يمكنك اكتشاف الخطأ خلال 11 ثانية؟
أي سيدة ستجلب المزيد من الماء للمنزل؟ أمامك 5 ثوانٍ للإجابة! الأخيرة خدع بصرية أي سيدة ستجلب المزيد من الماء للمنزل؟ أمامك 5 ثوانٍ للإجابة!
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بايدن قد يلجأ لاستخدام الفيتو ضد الكونغرس.. لماذا؟ بايدن قد يلجأ لاستخدام الفيتو ضد الكونغرس.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط