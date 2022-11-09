هل يمكنك تحديد المصور داخل هذا الوادي في 5 ثوانٍ؟

يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بقوة ملاحظة اكتشاف المصور داخل هذه الخدعة البصرية في 5 ثوانٍ فقط. فهل يمكنك تحديد مكان المصور داخل الوادي؟

فخدعة اليوم، التي اخترناها نقلا عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، هي عبارة عن وادٍ أخضر به أشجار وجبال وسماء وسحب وطيور. ولكن يوجد أيضا مصور يلتقط بعض الصور لذلك المكان الساحر. فهل تستطيع تحديد مكانه؟

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وإذا كنت قوي الملاحظة، فستكتشف المصور في هذه الخدعة البصرية في 5 ثوانٍ فقط.

والآن عزيزي القارئ، ألقِ نظرة فاحصة على الصورة وحاول تحديد مكان المصور.

فإذا نظرت إلى أقصى اليسار من الصورة، فستجد المصور هناك يلتقط الصور.

يذكر أن العديد من الأبحاث والدراسات أظهرت أنه كلما عودت عقلك على حل الألغاز والتعامل مع الخدع البصرية، زادت نسبة تركيزك.