حطّم كعكة الزفاف على وجه عروسه.. فيديو يقلب تيك توك

على الرغم من أن العروس لم تجدها مشكلة كبيرة بل مزحة مرحة، إلا أن مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، أظهر زفافاً غريباً بعض الشيء.

فلم يجد العريس طريقة أخرى لجعل زفافه مميزاً إلا أن يحطّم قطعة من كعكة الزفاف على وجه عروسه.

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ذعر كبير

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في تيك توك، أثارت الحادثة ذعراً كبيراً بين المستخدمين، واعتبرت التعليقات أن الزوج كان عدوانياً جداً في تصرّفه.

مع ذلك، قالت العروس التي نشرت الفيديو إن الأمر كله كان ممتعاً.

وظهر العريس في الفيديو يمشي مسرعاً إلى كعكة الزفاف، ثم يمسك شريحة بيديه قبل أن يركض إلى العروس التي حاولت الهروب دون جدوى، إلى أن جلست في الزاوية ورفعت يديها مناشدة حتى امتلأ وجهها بالحلوى.

إيقاف الخاصية

وسقطت العروس على الأرض ضاحكة، فيما حاول زوجها الجديد مساعدتها بعد فعلته.

يذكر أن التعليقات المنتقدة كانت انهالت على فيديو العروس التي اضطرت على إيقاف الخاصية من حسابها في تيك توك، هرباً من كلام الناس.