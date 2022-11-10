نجت من الموت بأعجوبة.. طفلة سورية تفوز بـ"تحدي القراءة العربي"

فازت طفلة سورية تبلغ من العمر 7 سنوات بلقب "تحدي القراءة العربي" في موسمه السادس اليوم الخميس، تحت رعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وحصلت الطفلة شام البكور ابنة محافظة حلب، على لقب بطلة سوريا في "تحدي القراءة العربي" ضمن منافسات التحدي الذي تقيمه دولة الإمارات بنسخته السادسة هذا العام، وتشارك فيه سوريا لأول مرة.

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وقد نافست الصغيرة على اللقب على المستوى العربي 18 مشاركا يمثلون 18 دولة عربية.

من جانبها قالت والدة الطفلة السورية إن صغيرتها نجت من حادث أودى بحياة والدها، مبينة أنها نجت من الموت بأعجوبة بعد أن اصابت رأسها شظايا.

قصة بطلة #سوريا شام البكور وهي بعمر 7 سنوات فقط.. تعادل قصصاً وحكايات! فرغم معاكسة القدر لها في عمر صغير، إلا أنها نهضت من تحت الركام لتفوح بموهبتها وثقافتها عطرًا وياسمين #تحدي_القراءة_العربي pic.twitter.com/eebN1o9Si1 — تحدي القراءة العربي (@ArabReading) November 10, 2022

وشام التي قرأت ما يزيد عن 100 كتاب كما قالت، استطاعت أن تلفت الأنظار إليها، وتصبح محط اهتمام إعلامي محلي وعربي، بعد أن ظهرت في عدد من الفيديوهات واللقاءات وهي تتحدث اللغة العربية الفصحى بطلاقة متميزة.

يشار إلى أن مسابقة تحدي القراءة العربي قبل 6 أعوام، وتشترط قراءة 50 كتاباً شرطاً أولياً لدخول المنافسة، وشارك في نسختها لهذا العام 22 مليون طالب من 44 دولة حول العالم.

وتم اختيار المتأهلين إلى المرحلة النهائية من التحدي وفق معايير محددة عقب تصفيات تأهيلية إلكترونية متكاملة نفذتها لجان تحكيم "تحدي القراءة العربي".

وتحدي القراءة العربي تنظمه "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ويهدف إلى بناء جيل متمكن بالقراءة والمعرفة وتعزيز مكانة اللغة العربية كلغة للعلوم والآداب والإنتاج المعرفي.