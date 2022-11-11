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ميسون عزام جائزة استخدام المشاهير لوسائل التواصل الاجتماعي للشؤون العامة
ميسون عزام تفوز بجائزة استخدام المشاهير لوسائل التواصل الاجتماعي للشؤون العامة

"العربية" تحصد 4 جوائز في المنتدى العالمي للتواصل

عمّان - العربية.نت
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حصدت قناة "العربية" 4 جوائز قيّمة في المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي الذي أقيم في عمّان- الأردن، واستعرض هذا العام عدة محاور، استهدفت الجيل المعاصر كصناعة محتوى قصير وملهم، ورفع مستوى الوعي حول الأخبار المزيفة، وصناعة الوعي العام، وغيرها.

كريستيان بيسري - جائزة أفضل مراسلة تلفزيونية في الخطوط الأمامية
كريستيان بيسري - جائزة أفضل مراسلة تلفزيونية في الخطوط الأمامية

فقد حصدت "العربية" جائزة "أفضل خدمة بودكاست في الشرق الأوسط". كما حصلت مراسلة "العربية" كريستيان بيسري على جائزة أفضل مراسلة تلفزيونية في الخطوط الأمامية. فيما نالت مذيعة "العربية" ميسون عزام جائزة "استخدام المشاهير لوسائل التواصل الاجتماعي للشؤون العامة". كما فاز برنامج "الساعة 60" من تقديم حنين الشولي بجائزة "أفضل برنامج تلفزيوني بتقنية الواقع الافتراضي VR/ AR.

جرى الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز والتكريمات خلال الحفل الرسمي للمنتدى في فندق سانت ريجيس - عمّان، مساء الأربعاء 9 ديسمبر، حيث تسلّم الفائزون جوائزهم شخصياً وسط حضورٍ إعلامي وجماهيري حاشد.

عماد العضايلة بالنيابة عن هنادي الامام - أفضل خدمة بودكاست في الشرق الأوسط
عماد العضايلة بالنيابة عن هنادي الامام - أفضل خدمة بودكاست في الشرق الأوسط

يذكر أن المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي يقام سنوياً منذ عام 2014، حيث يشهد في كل عام نمواً كبيراً من حيث أعداد المشاركين من مختلف المنابر والقنوات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وخلال الأعوام الثمانية الماضية حقّق المنتدى توسعاً كبيراً في بنيته وهيكليته والجهات الإعلامية والعلامات التجارية والأسماء التي يستقطبها، فبات أحد أبرز الفعاليات الإعلامية في المنطقة لناحية المكانة والتأثير ومدى التفاعل، وذلك نظراً لنقاشاته الحيوية التي تشهدها ندواته وورش عمله، فضلا ًعن مشاركة الحضور النوعي للأفكار الخلاقة والرؤى والاستراتيجيات القيّمة.

برنامج الساعة 60 من تقديم حنين الشولي - جائزة أفضل برنامج تلفزيوني بتقنية الواقع الافتراضي VR AR
برنامج الساعة 60 من تقديم حنين الشولي - جائزة أفضل برنامج تلفزيوني بتقنية الواقع الافتراضي VR AR

في موازاة ذلك، تقام سنوياً ضمن فعاليات المنتدى احتفالية جوائز Peacock Social Media Awards وهو الحفل الرسمي للمنتدى، ويتخلله توزيع الجوائز وتكريم المنظمين والشركاء والرعاة والعلامات التجارية والإعلامية المشاركة، إلى جانب نخبة من المشاهير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بطرق ملهمة ومبتكرة للتواصل مع الجمهور.

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