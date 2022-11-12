شاهد.. حلزونات إفريقية ضخمة تغزو فنزويلا

يشهد غرب فنزويلا غزواً من حلازين إفريقية عملاقة يمكن أن تنقل التهاب السحايا وطاعون المحاصيل ويُحتمل أن يكون انتشارها عائداً إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت أخيراً في المنطقة، على ما أفادت الجمعة السلطات المحلية ومنظمة "فونداثيون أثول إمبييتاليستا" (Fundacion Azul Ambientalista) غير الحكومية.

بؤر إضافية

واكتُشفت أولى "مستعمرات" هذا النوع من الحلزون الجنوب صحراوي المسمى "أشاتينا فوليكا" في تشرين الثاني/نوفمبر على شواطئ بحيرة ماراكايبو في المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وهي عاصمة ولاية زوليا.

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ثم ظهرت بؤر انتشار إضافية في مناطق أخرى من هذه الولاية الواقعة في غرب فنزويلا، وكذلك في ولاية تاتشيرا المجاورة.

تجتمع يوميا

فيما أوضح رئيس بلدية ماراكايبو رافاييل راميريز لوكالة فرانس برس الجمعة أن "ما بين 350 و 400 حلزون تُجمع يومياً" في بعض المواقع.

ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تنبيهات في شأن بطنيات القدم الرخوية، واتخذت بلدية ماراكايبو إجراءات مع الحكومة الوطنية وحكومة زوليا للحد من انتشارها.

مستحضرات التجميل

يشار إلى أن حلزون أشاتينا يحظى باهتمام من قطاع تصنيع مستحضرات التجميل نظراً إلى إمكان استخدام لعابه في بعض منتجاته، وهو موجود في فنزويلا منذ 1997. وسبق أن غزا بعض مناطقها عام 2017 ، ولكن بدرجة أقل ، وفقاً لخوسيه ساندوفال ، من منظمة "فونداثيون أثول إمبييتاليستا".

وقال "سيكون الأمر معقدا لأن الحلازين كبيرة هذه المرة وبالغة ووضعت بيضاً".

كما أضاف "نواجه غزواً وبالتالي من الصعب جداً القضاء عليه لكن من الممكن السيطرة" على وجوده، وفق وكالة فرانس برس.

تنقل أمراضاً خطيرة

وأوضح ساندوفال أن انتشار هذه الحلازين "ليس ناجماً عن في المراقبة" بل سببه الوحيد هو الطقس، شارحاً أنه يعود إلى الأمطار الغزيرة هذه السنة.

ونظراً لقدرتها على التكاثر (ما يصل إلى 600 بيضة كل 15 يوماً) ومتوسط عمرها الذي يصل إلى ست سنوات، تُعتبر هذه الحلازين من أكثر الأنواع الغازية إضراراً بالمحاصيل وحتى بالصحة البشرية، إذ يمكنها نقل أمراض على غرار التهاب السحايا.

يذكر أن سلطات ولاية فلوريدا الأميركية كانت شكت بدورها في تموز/يوليو الفائت من غزو هذه القواقع التي يمكن أن يصل حجمها إلى 20 سنتيمتراً.