كيف أفلس ملك البيتكوين؟.. مقربون يكشفون

مصيبته كبيرة، فقد خسر سام بنكمان فرايد مؤسس منصة "FTX" إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، 15 مليار دولار من ثروته في يوم واحد، وسط إعلان الشركة أنها ستقدم طلباً للإفلاس.

ووسط هذه الفترة العصيبة، أصيب المستثمرون بصدمة كبيرة، مؤكدين أن نظام التشفير البيئي بأكمله أضحى على حافة الهاوية.

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فقد كان الانهيار الدراماتيكي للشركة، والذي اشتد في الأيام القليلة الماضية، بمثابة انهيار مذهل لما كان يُعتقد أنه أحد أكثر شركات التشفير استقرارا في العالم، خصوصاً وأن بنكمان كان دعم معظم مشاريع التشفير المتعثرة بما في ذلك BlockFi، وVoyager Digital، وCelsius.

كما استثمر في شركة روبين هوود ماركتس، مما أثار التكهنات بأنه سيتولى زمام الأمور في تطبيق التداول.

وقال العام الماضي، إنه بمجرد أن تصبح شركته للعملات المشفرة FTX كبيرة بما يكفي، يمكن أن تبتلع CME Group أو غولدمان ساكس غروب.

مقربون يكشفون

لكن 3 أشخاص تعاملوا مع FTX ومديريها التنفيذيين وشركة التجارة المرتبطة بها Alameda Research ، يقولون إن هذه الكارثة تختلف عن حالات فشل التشفير الأخرى.

وأوضحوا أن ما حدث مع الملياردير كانت عملية من شقين، الأول تبادل العملات المشفرة الكبير الذي يمكن للمستثمرين من خلاله تداول مجموعة من الرموز والمشتقات، والآخر شركة التجارة الكبيرة التي استفادت من إنشاء أسواق في العملات المشفرة والمشتقات.

كما شددوا على أن هذا لا يعني فقط مطابقة البائعين والمشترين، ولكن أيضا استخدام أموالهم الخاصة للتداول.

في حين أخبر مستثمر واثنان من المديرين التنفيذيين لدى بنكمان، أن هناك تلاعباً حصل في السنوات الأخيرة، لافتين إلى خسارة مستثمرين أموالاً بسببها، وخسائر بقيمة 150 مليون دولار طالت عديداً من متداولي العملات المشفرة.

خسارة 15 مليار دولار بيوم واحد

يذكر أن سام بنكمان فرايد، كان يعتبر قبل أسابيع فقط، نسخة التشفير من أسطورة القطاع المالي John Pierpont Morgan، والذي أسس عملاق وول ستريت وأكبر بنك أميركي "جي بي مورغان"، إذ وضع البعض رهاناتهم عليهم من حيث حجم الثروة، ونجاحه في إنقاذ صناعة التشفير التي شهدت سلسلة انهيارات متتالية.

إلا أنه خسر نحو 15 مليار دولار من ثروته في يوم واحد.

كما أعلنت منصته "FTX" إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، الجمعة، أنها ستقدم طلبا للإفلاس، مع تنحي رئيسها التنفيذي، سام بانكمان فرايد، ليسطر بذلك سقوط أحد أقطاب العملات المشفرة الأكثر ثراءً والأكثر نفوذًا .