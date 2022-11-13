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حاول اكتشاف الخطأ في الصورة
خدع بصرية

أمامك ربع دقيقة لاكتشاف الخطأ بحديقة الأطفال..

الإجابة بسيطة للغاية ولكنها تحتاج للتركيز

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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في دعابة الدماغ هذه، حاول تحديد الخطأ الموجود بالصورة التي تمثل حديقة أطفال. فهناك خطأ واضح، فهل يمكنك اكتشاف ذلك الخطأ في 15 ثانية؟

هذه الخدعة البصرية، التي اخترناها اليوم نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، مخصصة لأولئك الذين يستمتعون بحل الألغاز، والذين يتمتعون بقوة ملاحظة كبيرة.

ففي الصورة، يمكن للعقل المتيقظ اكتشاف الخطأ في ربع دقيقة فقط.

انظر إلى الصورة بعناية وافحصها وحللها جيداً قبل الإجابة عن السؤال، لأن الإجابة بسيطة للغاية ولكنها تحتاج للتركيز.

افحص الصورة جيداً قبل الإجابة
افحص الصورة جيداً قبل الإجابة

لم تصل إلى الخطأ بعد؟

فلتنظر بعناية إلى قوس قزح في السماء.

الجواب على هذا اللغز هو أن الخطأ موجود داخل قوس قزح في الصورة. فترتيب ألوان قوس قزح هو: البنفسجي والنيلي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر.

الخطأ في ترتيب ألوان قوس قزح
الخطأ في ترتيب ألوان قوس قزح

الخطأ في الصورة هو ترتيب ألوان قوس قزح، حيث إن النيلي يسبق البنفسجي في الصورة.

الترتيب الصحيح لألوان قوس قزح
الترتيب الصحيح لألوان قوس قزح

لاشك أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة لأي لغز خلال ثوان معدودة.

والآن عزيزي القارئ.. أخبرنا كم استغرقت من الوقت لتصل إلى الإجابة الصحيحة؟

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