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الشرطة الكويتية

تسلل لمنارة أحد المساجد.. كويتي يحاول رمي نفسه من أعلاها

قال إنه "يعاني من مشاكل مالية وأسرية"

دبي - العربية.نت
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تسلل مواطن كويتي صباح السبت إلى منارة مسجد بعد أن اكتشف أن بابها مفتوح بهدف الانتحار برمي نفسه من أعلاها. وفور مشاهدته، سارع المارون إلى إبلاغ الشرطة بالأمر حيث حضرت فورا إلى المكان.

وبالفعل تمكن رجال الأمن من إقناع المواطن بالعدول عن الانتحار، بعد أن حاول ذلك معتليا منارة أحد المساجد في منطقة الصباحية للقفز منها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتفاوض رجال الأمن مع المواطن لإقناعه بالنزول وعدم الانتحار و"نجحوا بذلك"، حسب الإعلام المحلي.

وبسؤاله عن سبب إقدامه على تلك الخطوة، قال إنه "يعاني من مشاكل مالية وأسرية"، وتقرر إحالته للطب النفسي لتلقي العلاج.

وضجت مواقع التواصل في الكويت بالخبر، وتحدث بعض النشطاء عن "تزايد الأعباء المالية على المواطن الكويتي".

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