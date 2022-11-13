شاهد.. اصطدام مروع لطائرتين واحتراقهما خلال عرض جوي

شهد عرض جوي في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، حادث مروع في عرض السماء.

فقد أظهر مقطع فيديو، حادثة اصطدام طائرة من طراز بي 17 مع طائرة أخرى (غير معروفة ) في عرض سلاح الجو للمحاربين القدامى Wings Over Dallas.

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وتحطمت الطائرتان لحظة سقوطهما سوياً كما ظهرت ألسنة النيران تندلع في مكان وقوع الحادث.

من جانبه، قال جيسون إيفانز، المتحدث باسم الإطفاء في دالاس، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 1.30 مساء بالتوقيت المحلي فوق مطار دالاس التنفيذي، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

كما لا تعرف سلطات المدينة حتى الآن حالة أي من الطيارين أو ما إذا كانت هناك أي إصابات من الحطام المتساقط.

وقال شهود عيان إن الحطام تناثر فوق الطريق السريع 67 في تكساس.