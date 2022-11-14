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Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, right, talks to Russian Ambassador to Indonesia Lyudmila Vorobyova upon his arrival to attend the G20 Summit at Ngurah Rai International Airport in Bali, Indonesia, Sunday, Nov. 13, 2022. (Sonny Tumbelaka/Pool photo via AP)
لافروف عند وصوله لبالي

لافروف يدخل المستشفى ببالي.. ويوبخ الصحافيين

تقارير غربية نفتها موسكو تحدثت عن "مشكلة قلبية".. والسلطات الإندونيسية أكدت خضوع وزير الخارجية الروسي لفحوصات طبية

العربية.نت
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نُقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إلى المستشفى في إندونيسيا، بعد تعرضه لمشكلة صحية عقب وصوله لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين إندونيسيين قولهم، إن لافروف عولج "من مرض في القلب"، لكن وزارة الخارجية الروسية قالت إن ما تم تداوله "تقارير وهمية".

لافروف عند وصوله لبالي
لافروف عند وصوله لبالي
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من جهته، أكد محافظ بالي أن لافروف "خرج من المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية له"، مضيفاً أنه بصحة جيدة.

وبعد خروجه من المستشفى صرح لافروف قائلاً: "أنا جاهز لحضور قمة العشرين". ووبخ لافروف الصحافيين الغربيين لما وصفها بأنها تقارير كاذبة.

ورداً على سؤال حول التقرير، قال لافروف إن الصحافيين الغربيين يكتبون كذباً على مدى عشر سنوات أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مريض. وأضاف لافروف (72 عاماً) بابتسامة ساخرة: "هذا نوع من الألعاب ليس بجديد في الساحة السياسية. الصحافيون الغربيون بحاجة إلى أن يكونوا أكثر صدقاً، عليهم أن يكتبوا الحقيقة".

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