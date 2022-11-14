لافروف يدخل المستشفى ببالي.. ويوبخ الصحافيين

نُقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إلى المستشفى في إندونيسيا، بعد تعرضه لمشكلة صحية عقب وصوله لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين إندونيسيين قولهم، إن لافروف عولج "من مرض في القلب"، لكن وزارة الخارجية الروسية قالت إن ما تم تداوله "تقارير وهمية".

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من جهته، أكد محافظ بالي أن لافروف "خرج من المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية له"، مضيفاً أنه بصحة جيدة.

وبعد خروجه من المستشفى صرح لافروف قائلاً: "أنا جاهز لحضور قمة العشرين". ووبخ لافروف الصحافيين الغربيين لما وصفها بأنها تقارير كاذبة.

ورداً على سؤال حول التقرير، قال لافروف إن الصحافيين الغربيين يكتبون كذباً على مدى عشر سنوات أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مريض. وأضاف لافروف (72 عاماً) بابتسامة ساخرة: "هذا نوع من الألعاب ليس بجديد في الساحة السياسية. الصحافيون الغربيون بحاجة إلى أن يكونوا أكثر صدقاً، عليهم أن يكتبوا الحقيقة".