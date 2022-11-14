2% فقط يمكنهم اكتشاف الصبار داخل متجر الألعاب في 7 ثوانٍ!

يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بقوة ملاحظة كبيرة الوصول لحل هذه الخدعة البصرية في غضون ثوان معدودة. فبحسب موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، فقط 2% من الأشخاص يمكنهم اكتشاف الصبار المختبئ داخل متجر الألعاب في الصورة خلال 7 ثوانٍ.

وفي دعابة الدماغ التي نعرضها اليوم، يمكنك رؤية متجر ألعاب وبه أطفال هنا وهناك. المتجر مليء بالألعاب المختلفة. لكن في مكان ما داخل المتجر يختبئ الصبار بين الأطفال والألعاب.

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لقد مرت الـ7 ثواني.. فهل اكتشفت أين الصبار؟

إذا كنت تجد صعوبة في اكتشاف الصبار المخفي، فنحن هنا لمساعدتك.

فإذا نظرت إلى الصورة بعناية، فسترى أن الصبار يختبئ خلف الروبوتات في أعلى الجانب الأيمن من الصورة. فإذا اكتشفته فأنت بالفعل تتمتع بقوة ملاحظة كبيرة.

تشير الدراسات إلى أنه كلما عودت عقلك أكثر على حل الألغاز، كلما عززت من تركيزك وذكاءك.