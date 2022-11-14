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ابحث معنا عن الصبار داخل متجر الألعاب
خدع بصرية

2% فقط يمكنهم اكتشاف الصبار داخل متجر الألعاب في 7 ثوانٍ!

يمكنك رؤية متجر مليء بالألعاب المختلفة وبه أطفال هنا وهناك

العربية.نت
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يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بقوة ملاحظة كبيرة الوصول لحل هذه الخدعة البصرية في غضون ثوان معدودة. فبحسب موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، فقط 2% من الأشخاص يمكنهم اكتشاف الصبار المختبئ داخل متجر الألعاب في الصورة خلال 7 ثوانٍ.

وفي دعابة الدماغ التي نعرضها اليوم، يمكنك رؤية متجر ألعاب وبه أطفال هنا وهناك. المتجر مليء بالألعاب المختلفة. لكن في مكان ما داخل المتجر يختبئ الصبار بين الأطفال والألعاب.

أنظر جيدا إلى الصورة وتفحصها قبل الإجابة
أنظر جيدا إلى الصورة وتفحصها قبل الإجابة

لقد مرت الـ7 ثواني.. فهل اكتشفت أين الصبار؟

إذا كنت تجد صعوبة في اكتشاف الصبار المخفي، فنحن هنا لمساعدتك.

فإذا نظرت إلى الصورة بعناية، فسترى أن الصبار يختبئ خلف الروبوتات في أعلى الجانب الأيمن من الصورة. فإذا اكتشفته فأنت بالفعل تتمتع بقوة ملاحظة كبيرة.

ها هو الصبار أعلى يمين الصورة
ها هو الصبار أعلى يمين الصورة

تشير الدراسات إلى أنه كلما عودت عقلك أكثر على حل الألغاز، كلما عززت من تركيزك وذكاءك.

والآن أخبرنا.. هل لاحظت الصبار المختبئ داخل هذه الخدعة البصرية؟ وكم استغرقت من الوقت؟

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