حزن في الأردن.. غزارة الأمطار والسيول تتسبب في وفاة شاب

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الاثنين في الأردن، في نهاية محزنة، حيث أدت السيول الناتجة عنها إلى وفاة شاب بعدما جرفته ودراجته.

فقد بدأت المأساة عندما كان الشاب أحمد الشياب يركب دراجته "سكوتر" في رحلة اعتيادية عندما هطلت أمطار رعدية غزيرة شملت مناطق عدة.

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وكان أحمد يسير على طريق "صافوط" المنحدر باتجاه منطقة جرش شمال العاصمة عمّان، حيث تشكلت السيول بسرعة فجرفته ودراجته.

إلى ذلك، استقر الشاب ودراجته في "عبّارة" مائية، حيث تعرض لإصابات خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة صبيحة اليوم التالي.

عدم استقرار جوي

يشار إلى أن الأردن تأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، والتي نتج عنها هطول زخات رعدية من الأمطار في أجزاء مختلفة من العاصمة وغيرها من المدن.

وتميزت هذه الحالة الجوية بعشوائيتها الكبيرة وشدتها القوية أيضاً، حيث تشكلت خلايا رعدية صغيرة الحجم ولكنها قوية التأثير على بعض المناطق وهطلت الأمطار في أجزاء من العاصمة بغزارة وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول.