رونالدو يفتح النار على مالكي يونايتد.. "لا يهتمون بالنادي"

فتح اللاعب البرتغالي المثير للجدل كريستيانو رونالدو النار على مالكي مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة عائلة غليزر، متهماً إياهم بعدم الاهتمام بالنادي.

فقد كشف رونالدو في مقابلة تلفزيونية مع المذيع بيرس مورغان، أنه لم يتبادل كلمة واحدة مع أي من عائلة غليزر منذ عودته للنادي، على الرغم من كونه أحد أكبر نجوم كرة القدم في العالم.

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واتهمهم بأنهم مهتمون أكثر بمانشستر يونايتد باعتباره "ناديا تسويقيا" وليس ناديا لكرة القدم حتى يتمكنوا من جني المزيد من المال.

"الجماهير دائما على حق"

وقال الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات إنه يعتقد أن عائلة غليرز "لا يهتمون" بالنادي ويرون أنه مجرد مشروع مربح.

كما أكد أنه "لم يتحدث أبداً" مع المالكين لأنهم وضعوا النادي في أيدي المدير التنفيذي ريتشارد أرنولد، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وحث رونالدو جماهير يونايتد على مواصلة الاحتجاج على ملكية غليزر، قائلاً إن "الجماهير دائما على حق. أعتقد أن الجماهير يجب أن تعرف الحقيقة".

مانشستر يرد

في المقابل، قال مانشستر يونايتد في بيان رداً على تصريحات النجم البرتغالي إنهم "على علم بالتغطية الإعلامية لمقابلة رونالدو، وأن النادي سيرد بعد التأكد من الحقائق الكاملة".

يذكر أن أسهم يونايتد ارتفعت عندما وقع مع رونالدو في سبتمبر الماضي، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 8 في المائة، مما زاد قيمة النادي بنحو 181 مليون جنيه إسترليني.

ووقع رونالدو عقداً لمدة عامين ينتهي الصيف المقبل.