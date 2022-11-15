طفل في مكان ما على الأرض.. يرفع عدد البشر لأكثر من 8 مليارات

يتجاوز عدد سكان العالم عتبة 8 مليارات مع ولادة طفل في مكان ما على الأرض، الثلاثاء، بحسب تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، إن "هذه العتبة فرصة للاحتفال بالتنوع والتطور مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب".
إلى ذلك ترجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية، إذ إن الناس باتوا يعمّرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية، وفق فرانس برس.
ارتفاع معدلات الخصوبة
كما أن الأمر يأتي ثمرة لارتفاع معدلات الخصوبة، خصوصاً في بلدان العالم الأكثر فقراً، ومعظمها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ما يعرّض أهداف التنمية إلى الخطر.
وفاقم النمو السكاني التداعيات البيئية للتنمية الاقتصادية.
لكن فيما يخشى البعض من أن يتجاوز عدد 8 مليارات نسمة إمكانيات الكوكب، يشير معظم الخبراء إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الاستهلاك المفرط للموارد من قبل الأشخاص الأكثر ثراء.
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