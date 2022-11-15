فيديو يحبس الأنفاس.. خنقه ثعبان بينما كان مخموراً ونجا

لعل هذا الهندي واحد من أكثر الرجال حظاً على هذا الكوكب، كونه بقي على قيد الحياة بعدما خنقه ثعبان ضخم كان يلهو معه وهو مخمور.
فقد أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس جانباً من الحادثة أظهر ما جرى.
وتبيّن أن الرجل صادف الثعبان بينما كان في رحلة صيد.
ولأنه كان مخموراً، أمسك الصياد الثعبان ليلهو معه، فالتف الأخير حول عنقه خانقاً إياه، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".
20 دقيقة بين الحياة والموت
إلى أن بدأ الصياد الصراخ بينما شد الثعبان قبضته على عنقه، ما دفع ابنه البالغ من العمر 14 عاماً، ورفاقه إلى الإسراع بإنقاذه.
وبعد شد الحبل مدة 20 دقيقة، تمكن الفتى أخيرا من تحرير والده الذي خرج بشكل لا يصدق من المحنة الخانقة بإصابات طفيفة فقط.
يذكر أن هذه الحوادث تتكرر كثيراً في العالم، حيث شهدت الشهر الماضي حادثة ابتلع فيها ثعبان طوله 22 قدما جدة في إندونيسيا، وانتشر مقطع فيديو صادم أظهر لحظة العثور على رفاتها داخل جسد الوحش.
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