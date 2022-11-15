في مشهد نادر.. مئاتُ الصينيين يحتجّون على إغلاقات كورونا

بعد تمديد الإغلاق المتعلق بمكافحة فيروس كورونا في جنوب الصين، اشتبك متظاهرون مع الشرطة في حادثة نادرة تعبر عن المعارضة العامة للإجراءات المفروضة.
فقد أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ ليل الاثنين، نزول المئات إلى الشوارع في مدينة غوانغتشو (غوانزو) الصناعية، فيما مزّق البعض أشرطة تمنع السكان من مغادرة منازلهم.
🇨🇳 Moradores da cidade chinesa de Guangzhou demoliram barricadas de bloqueio do COVID.— Marcola da Direita (@MarcosAurlioCu2) November 15, 2022
A população não aguenta mais as diretrizes do Covid19! pic.twitter.com/hVsOqtNTIN
واشتبك بعض المتظاهرين مع مسؤولين يرتدون ملابس واقية، بحسب وكالة "فرانس برس".
"لا مزيد من الاختبارات"
فيما هتف المتظاهرون بشعارات مثل "لا مزيد من الاختبارات"، كما ألقى البعض حطاماً على الشرطة.
وأظهر فيديو آخر رجلا يحاول السباحة عبر ممر مائي يفصل منطقة هايتشو المتأثرة بعمليات الإغلاق عن المنطقة المجاورة، فيما يقدّر المارة أن الرجل كان يحاول الهرب من الإغلاق.
#广州 海珠区，北京时间11.15日凌晨，人民反抗暴政后的现场一片狼籍💥视频中男子说为了自由、为了生活而抗击暴政的民众掀翻了警察巡逻车🚓，警察丢下摩托车🏍️逃窜了，白卫兵都躲在了全副武装的黑皮特警旁。#中国 #China 百姓为了民主与自由斗争的另一开端！💪#HumanRights pic.twitter.com/n62Wfa6BMF— Anonymous ZX۵ (@Anonymous_Wxyq) November 15, 2022
"صفر كوفيد"
يذكر أن المنطقة التي يزيد عدد سكانها عن 1,8 مليون نسمة كانت مصدر الجزء الأكبر من الإصابات بكوفيد-19 في غوانغتشو.
وبخلاف الاقتصادات الكبرى، ما زالت الصين ملتزمة استراتيجيتها "صفر كوفيد" للقضاء على بؤر الوباء عند ظهورها، لكن عمليات الإغلاق السريعة والقاسية أضرت بالاقتصاد.
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