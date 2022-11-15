في مشهد نادر.. مئاتُ الصينيين يحتجّون على إغلاقات كورونا

بعد تمديد الإغلاق المتعلق بمكافحة فيروس كورونا في جنوب الصين، اشتبك متظاهرون مع الشرطة في حادثة نادرة تعبر عن المعارضة العامة للإجراءات المفروضة.

فقد أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ ليل الاثنين، نزول المئات إلى الشوارع في مدينة غوانغتشو (غوانزو) الصناعية، فيما مزّق البعض أشرطة تمنع السكان من مغادرة منازلهم.

🇨🇳 Moradores da cidade chinesa de Guangzhou demoliram barricadas de bloqueio do COVID.

A população não aguenta mais as diretrizes do Covid19! pic.twitter.com/hVsOqtNTIN — Marcola da Direita (@MarcosAurlioCu2) November 15, 2022

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واشتبك بعض المتظاهرين مع مسؤولين يرتدون ملابس واقية، بحسب وكالة "فرانس برس".

"لا مزيد من الاختبارات"

فيما هتف المتظاهرون بشعارات مثل "لا مزيد من الاختبارات"، كما ألقى البعض حطاماً على الشرطة.

وأظهر فيديو آخر رجلا يحاول السباحة عبر ممر مائي يفصل منطقة هايتشو المتأثرة بعمليات الإغلاق عن المنطقة المجاورة، فيما يقدّر المارة أن الرجل كان يحاول الهرب من الإغلاق.

"صفر كوفيد"

يذكر أن المنطقة التي يزيد عدد سكانها عن 1,8 مليون نسمة كانت مصدر الجزء الأكبر من الإصابات بكوفيد-19 في غوانغتشو.

وبخلاف الاقتصادات الكبرى، ما زالت الصين ملتزمة استراتيجيتها "صفر كوفيد" للقضاء على بؤر الوباء عند ظهورها، لكن عمليات الإغلاق السريعة والقاسية أضرت بالاقتصاد.