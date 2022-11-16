اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

مناصر البيئة الأول يستقل طائرة خاصة.. زوبعة بوجه رئيس البرازيل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في مفارقة غريبة، وبينما بكى الأسبوع الماضي تأثراً لحال بلاده الاقتصادية، إلا أن الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، فتح على نفسه وابلاً من الانتقادات بسب الطائرة الخاصة التي نقلته إلى مصر لحضور قمة المناخ!

شاهد رئيس البرازيل المنتخب وهو يبكي لسبب لم يكن يتوقعه الأخيرة شاهد رئيس البرازيل المنتخب وهو يبكي لسبب لم يكن يتوقعه

فقد قرر الرئيس المنتخب السفر للمشاركة في قمة المناخ العالمية التي عقدت قبل أيام في شرم الشيخ، على متن طائرة خاصة يملكها رجل أعمال مليونير.

وبينما تعهد لولا بإلغاء الكثير من الأضرار البيئية التي سببها الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جاير بولسونارو، أقدم على هذه الفعلة ما ألحق به سلسلة انتقادات لاذعة.

ولاقى قرار لولا السفر على متن طائرة غلف ستريم G600 يملكها رجل الأعمال المعروف خوسيه سيريبيري جونيور، غضبا من مؤيديه ومعارضيه، وفقا لما نقلته صحيفة "الغارديان".

ورأى وزير سابق، أن الرئيس الجديد أخطأ تماما، معتبراً أن هناك أفعالا لا يمكن القيام بها حتى قبل أداء اليمين.

ليست جريمة!

بالمقابل، رد المتحدث باسم لولا على أن الرئيس لن يعلق على الضجة، إلا أن نائبه أوضح أن مالك الطائرة خوسيه سيريبيري جونيور، كان يرافق الرئيس إلى مصر، ولهذا استقل الطائرة بدلاً من استعارتها.

وشدد المسؤول على أن الرئيس "لم يرتكب جريمة".

يذكر أن هذا الجدل يأتي بعد أسبوعين فقط من فوز لولا على بولسونارو في انتخابات الإعادة التي كانت الأشد صعوبة منذ تخلي العسكريين البرازيليين عن السلطة في عام 1985.

ولن يتولى لولا السلطة حتى 1 يناير/كانون الثاني من العام القادم.

الرئيس البرازيلي لولا يبكي بسبب الجوع في بلاده
الرئيس البرازيلي لولا يبكي بسبب الجوع في بلاده

مناصر البيئة يبكي

يشار إلى أن الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، المعروف بأنه من أشد المناصرين والمدافعين عن البيئة، كان بكى حينما رأى الجوع في بلاده بينما كان يمضى ليحيي مؤيديه في العاصمة برازيليا ويلقي بهم كلمة الأسبوع الماضي.

وقال حينها: "إن الشيء الذي لم أكن أتوقعه أبدا، هو عودة الجوع إلى هذا البلد" ثم تملكته مشاعر، انعصر الكلام معها في حنجرته وبدأ يبكي، حتى انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بدموعه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعدما هزت الجرائم الرأي العام في تونس.. منظمات حقوقية تطلق حملة "أوقفوا قتل النساء" بعدما هزت الجرائم الرأي العام في تونس.. منظمات حقوقية تطلق حملة "أوقفوا قتل النساء"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط