تونسي باع بمليونين و400 ألف دولار كرة أدخلها مارادونا هدفاً بالمونديال

رست مطرقة الدلال في مزاد علني نظمته دار Graham Budd البريطانية في لندن أمس الأربعاء، على مبلغ مليونين و400 ألف دولار، دفعه أحدهم واشترى به الكرة التي أدخلها مارادونا بيده في مرمى المنتخب الإنجليزي بربع نهائي مونديال 1986 بالمكسيك، وأطلقوا عليها لقب كرة هدف "يد الله" مجازا.

وكان نجم الكرة الأرجنتيني شرح للصحافيين فيما بعد أن "يد الله هي التي أدخلت الهدف" معترفا بما قال إنه سجله بيده، وفقا لما ذكرت "العربية.نت" في تقرير عنها نشرته الاثنين الماضي، وقالت فيه إن إنجلترا خرجت ظلما من كأس العالم في ذلك المونديال، بعد فوز المنتخب الأرجنتيني 2-1 على الإنجليزي.

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إلا أن الحكم الذي أدار المباراة على ملعب Azteca بالعاصمة المكسيكية، وهو التونسي علي بن ناصر، عرف قيمة الكرة وأهميتها، فاحتفظ بها بعد انتهاء المباراة، وأبقاها في منزله طوال 36 سنة، إلى أن فكر ببيعها، متوقعا ما توقعته الدار المنظمة للمزاد أيضا، وهو بيعها بأكثر من 3 ملايين دولار.

ويأتي بيع الكرة المستوحاة من الهندسة المعمارية والجداريات لحضارة الآزتيك المكسيكية القديمة، بعد 6 أشهر من بيع القميص الذي ارتداه مارادونا في المباراة ذاتها بمبلغ 9 ملايين و300 ألف دولار، أي أكثر من ضعف القيمة التي توقعتها دار Sotheby's التي نظمت المزاد مايو الماضي.