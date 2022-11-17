كارثة.. حريق يقضي على 21 شخصا من عائلة واحدة في غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية وفاة 21 شخصا من عائلة أبو ريا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة واصابة عدد آخر بجروح، جراء حريق كبير اشتعل في مبنى سكني في المخيم.

مصادر طبية فلسطينية: أكثر من 20 حالة وفاة إثر اندلاع حريق في مبنى سكني شمالي قطاع #غزة#العربية pic.twitter.com/17tG8IvG5p — العربية (@AlArabiya) November 17, 2022

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، على تويتر، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر بتقديم "كل أشكال المساعده الطبية وغيرها" للمتضررين من حريق غزة بشكل عاجل.

مادة اعلانية

وكانت العائلة المنكوية مجتمعة لاستقبال رب الأسرة العائد من السفر، وقد أصيب عدد من طواقم الدفاع المدني و الشرطة بجروح وحروق خلال محاولتهم إخماد الحريق الكبير، الذي لم تعرف أسبابه حتى اللحظة.

وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية الحداد في القطاع على ضحايا الحريق.

وقال مدير مستشفى "الأندونيسي" في جباليا، صلاح أبو ليلى: "وصلت إلى مستشفى الأندونيسي 20 جثة متفحمة على الأقل نتيجة حريق في بناية لعائلة أبو ريا في جباليا".



من حريق غزة من حريق غزة

وعلق مسؤل في جهاز الدفاع المدني في غزة وصل إلى مكان الحريق للصحافيين: "انتشلنا جثثا كثيرة، ونقلنا مصابين إلى مستشفى الأندونيسي" موضحا أن الدفاع المدني "بذل جهودا جبارة لإخماد الحريق لكن إمكاناتنا متواضعة جدا".

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم في بيان أن طواقم الدفاع المدني "انتهت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية بمخيم جباليا" مبينا أن التحقيقات الأولية تشير إلى "وجود مادة البنزين مخزنة داخل المنزل مما أدى لاندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

وذكر شهود عيان أن الحريق كان هائلا وشب في الطابق الثالث من المنزل المكون من ثلاثة طوابق.