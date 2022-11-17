هل أنت بذكاء شيرلوك هولمز؟ حدد الخطأ بالصورة خلال 6 ثوان!

هل تعتبر نفسك ذكياً مثل المحقق الشهير شيرلوك هولمز؟ أنت كذلك إذا كان بإمكانك أن تحدد الخطأ في الخدعة البصرية التي اخترناها اليوم نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh.

فقط الشخص ذو التركيز العالي والذي يتمتع بقوة ملاحظة مثل شيرلوك هولمز، هو الذي يمكنه أن يجد الخطأ في هذه الصورة في جزء من الثانية. لكننا نمنحك 6 ثوانٍ لمعرفة الخطأ. فهل تستطيع ذلك؟

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الصورة عبارة عن يوم جميل تشرق فيه الشمس ويتدافع الناس إلى الحديقة للاستمتاع ببعض أشعة الشمس. لكن هناك خطأ في هذه الخدعة البصرية. فهل يمكنك أن تلاحظه خلال 6 ثوان فقط؟

الساعة تدق! 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6..!

هل توصلت للإجابة؟ انتهى الوقت.

انظر إلى السيدة إلى اليمين ذات القميص الأحمر التي تقف أمام منزلقات الأطفال.

انظر إلى قدميها. لديها قدمان يسرى. إذا فالخطأ يكمن في السيدة ذات القميص الأحمر.

إذا تمكنت من العثور على الخطأ بهذه الخدعة البصرية في غضون 6 ثوانٍ فأنت بالفعل قوي الملاحظة مثل شيرلوك هولمز.

وإذا لم تتمكن من حل هذا اللغز في المدة المحددة، فلا يسعنا إلا أن نتمنى لك حظًا أفضل في المرة القادمة.