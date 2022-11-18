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أين الخطأ في هذه المباراة؟
خدع بصرية

أمامك 5 ثوان فقط لاكتشاف الخطأ بملعب كرة القدم!

أنت مُطالب بتحديد الخطأ المخفي داخل الصورة التي تظهر مجموعة من الأولاد يلعبون كرة القدم

العربية.نت
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بمناسبة قرب افتتاح كأس العالم 2022، اخترنا اليوم هذه الخدعة البصرية نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh. فحاول اكتشاف الخطأ المخفي داخل الصورة. هل يمكنك تحديد الخطأ في 5 ثوان؟

ففي الخدعة البصرية التي نقدمها اليوم، أنت مطالب بتحديد الخطأ المخفي داخل الصورة التي تظهر مجموعة من الأولاد يلعبون كرة القدم، والحكم يراقب عن كثب كل لاعب في الملعب. يمكن للعقل المتيقظ اكتشاف الخطأ في أقل من 5 ثوانٍ. فانظر إلى الصورة بعناية قبل الإجابة على السؤال لأن الإجابة بسيطة للغاية ولكنها تحتاج للتركيز.

محبو كرة القدم سيكتشفون الخطأ في ثانية واحدة
محبو كرة القدم سيكتشفون الخطأ في ثانية واحدة

والآن العد التنازلي قارب على الانتهاء. وبالطبع محبو كرة القدم سيكتشفون الخطأ خلال ثانية واحدة.

وإذا أردت أي تلميح، فلتنظر بعناية إلى بطاقة الجزاء التي يحملها الحكم في الصورة.

الجواب على اللغز هو أن البطاقة الزرقاء في يد الحكم ذات لون خاطئ. فلا توجد بطاقة زرقاء في قوانين كرة القدم. تستخدم البطاقات الصفراء والحمراء فقط كوسيلة لعقاب اللاعبين على ارتكاب الأخطاء أثناء اللعب. لذا فإن الخطأ في الصورة هو لون البطاقة.

الخطأ يكمن في البطاقة التي يحملها حكم المباراة
الخطأ يكمن في البطاقة التي يحملها حكم المباراة

هذه الدعابة الذهنية هي مجرد طريقة ممتعة لاختبار معدل الذكاء وقوة الملاحظة.

فأخبرنا هل اكتشفت الخطأ؟ وكم استغرقت من الوقت؟

هل أنت بذكاء شيرلوك هولمز؟ حدد الخطأ بالصورة خلال 6 ثوان! الأخيرة خدع بصرية هل أنت بذكاء شيرلوك هولمز؟ حدد الخطأ بالصورة خلال 6 ثوان!
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