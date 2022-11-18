زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة غرب إندونيسيا
الزلزال وقع على عمق نحو 212 كلم جنوب غرب بينغكولو
ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة سواحل غرب إندونيسيا في وقت متأخر الجمعة، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق نحو 212 كلم جنوب غرب بينغكولو.
وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.
وفي 26 ديسمبر 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 9.1 درجات قبالة سواحل سومطرة وأسفر عن تسونامي حصد أرواح 220 ألف شخص في المنطقة برمتها بينهم نحو 170 ألفا في إندونيسيا.
وكانت تلك أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ الحديث، ورفعت قاع المحيط في بعض الأماكن ما يصل إلى 15 مترا.
وفي 2018 ضرب زلزال قوي جزيرة لومبوك وأعقبه الكثير من الهزات في الأسابيع التالية ما أودى بحياة أكثر من 550 شخصا في الجزيرة السياحية وسومباوا المجاورة.
وفي وقت لاحق من العام نفسه أدى زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريشتر في بالو على جزيرة سولايسي ومن ثم تسونامي إلى مقتل أو فقدان 4300 شخص.
وفي يناير الماضي، قضى 37 شخصا على الأقل، في زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا على ما ذكرت السلطات.
وبلغت قوة الزلزال حينها 6.2 درجة ووقع ليلا وأسفر عن مئات الجرحى وأثار الذعر في صفوف السكان في غرب جزيرة سولاويسي، الذين سبق لهم أن اختبروا العام 2018 زلزالا قويا أيضا.
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