هكذا أسس إفريقي ثالث أكبر مدينة بأميركا

حسب آخر إحصاء سكاني، تصنف مدينة شيكاغو، بولاية إلينوي (Illinois)، كثالث أكبر مدينة أميركية من حيث الكثافة السكانية. فضلا عن ذلك، تتميز هذه المدينة بمكانة اقتصادية وثقافية وعلمية هامة وتحتل مكانة هامة بمجال التجارة الأميركية.

إلى ذلك، يعود تاريخ نشأة شيكاغو للقرن الثامن عشر. وعلى مدار سنين، أثار موضوع هوية مؤسس شيكاغو حالة من الحيرة بين المؤرخين الذين تمكنوا بالقرن الماضي من تحديد الرجل ذي الأصول الإفريقية جان باتيست بوينت دو سابل (Jean Baptiste Pointe du Sable) كأب مدينة شيكاغو الحقيقي.

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أول ظهور لشيكاغو

ولد جان باتيست بوينت دو سابل ما بين عامي 1745 و1750 بمنطقة سانت مارك (Saint-Marc)، بمستعمرة سانت دومينيغ الفرنسية، لأب فرنسي عمل بمجال الملاحة وأم من أصول إفريقية نقلت ضمن قوافل العبيد الأفارقة نحو شمال القارة الأميركية.

في حدود العام 1765، حلّ جان باتيست بوينت دو سابل بمنطقة نيو أورليانز (New Orleans) التي كانت حينها مستعمرة إسبانية. وبالفترة التالية، صعد الأخير نهر الميسيسبي (Mississippi) ليبلغ أرضي ولاية إلينوي الحالية.





رسم تخيلي لجان باتيست بوينت دو سابل مؤسس شيكاغو تمثال بشيكاغو لجان باتيست بوينت دو سابل خريطة تجسد المستعمرات البريطانية بالشرق الأميركي

وهنالك، شيّد هذا الرجل ذو الأصول الإفريقية منزلا بقرية بيوريا (Peoria). وبعد فترة وجيزة، تنقل جان باتيست بوينت دو سابل نحو أراضي مدينة شيكاغو الحالية حيث بنى منزله الثاني في حدود العام 1779، قبل نحو 25 عاما عن تاريخ تشييد حصن ديربورن (Fort Dearborn)، ومحطة تجارية على الضفة الشمالية من نهر شيكاغو. وقد استغل الأخير هذه المحطة التجارية لتموين الصيادين والتجار والسكان الأصليين.

تدريجيا، حقق جان باتيست بوينت دو سابل نجاحا تجاريا كبيرا. وبفضله، ظهرت جذور أول مستعمرة دائمة بهذه المنطقة. أيضا، تزوج هذا الرجل الأسمر من امرأة انحدرت من قبائل السكان الأصليين. وبفضل ذلك، كسب الأخير مكانة هامة بالمنطقة.

أثناء حرب الاستقلال الأميركية، اعتقل جان باتيست بوينت دو سابل وسجن من قبل البريطانيين الذين شككوا في ولائه لجورج واشنطن. وخلال العام 1784، استعاد دو سابل حريته مجددا ليعود تدريجيا نحو نشاطه السابق.

اعتراف عام 1968

لأسباب غير واضحة، باع جان باتيست بوينت دو سابل عام 1800 ممتلكاته للتاجر الكندي الفرنسي جان لا ليم (Jean La Lime) قبل أن يغادر شيكاغو. ومن جهته، أقدم جان لا ليم على بيع ما اشتراه للتاجر المنحدر من منطقة كندا السفلى البريطانية جون كينزي (John Kinzie). ومع رحيله عن شيكاغو، عاد دو سابل نحو بيوريا قبل أن يستقر فيما بعد بولاية ميسوري.

على مدار سنوات طويلة، أهمل المؤرخون شخصية المؤسس الحقيقي لشيكاغو ووصفوا جون كينزي بأب شيكاغو لسببين رئيسيين تمثلا في الأصول الإفريقية لجان باتيست دو سابل وبداية تدوين تاريخ المنطقة عام 1804 من قبل أصدقاء جون كينزي.

وعقب مجموعة من الأبحاث التاريخية وبداية زوال سياسة الميز العنصري بالولايات المتحدة الأميركية، اعترفت مدينة شيكاغو عام 1968 بجان باتيست بوينت دو سابل، الذي توفي عام 1818، وصنفته كمؤسس المدينة بدلا من جون كينزي.