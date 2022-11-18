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Priscilla Sitienei, a 98-year-old primary school student in grade six, sits with her class-teacher Leonida Taalam at the Leaders Vision Preparatory School in Ndalat village of Nandi County, Kenya, January 25, 2022. Picture taken January 25, 2022. REUTERS/Monicah Mwangi
بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي

وفاة أكبر تلميذة في العالم عن 99 عاماً.. وهذه قصتها الملهمة

غوغو بريسيلا كانت تبلغ 94 عاماً حين أقنعت مدير المدرسة المحلية في قريتها في ريفت فاليه في كينيا بقبول طلبها لإكمال دراستها

نيروبي – فرانس برس
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توفيت عن 99 عاماً في كينيا بريسيلا سيتيني، وهي أكبر تلميذة بمدرسة ابتدائية في العالم، استند فيلم فرنسي إلى مثابرتها على التعلّم وهي في سنواتها التسعين فيما حصلت على إشادة من منظمة اليونسكو.

وقال حفيدها سامي تشيبسيرور لصحيفة "ذي ستاندرد"، الخميس، إن بريسيلا التي كانت معروفة بـ"غوغو بريسيلا"، توفيت الأربعاء داخل منزلها عقب إصابتها بمضاعفات في الصدر.

بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
من 4
  • بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
  • بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
  • بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
  • بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
(4 صور)
بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي

وأشار إلى أن "غوغو كانت بصحة جيدة وتحضر صفوفها كالمعتاد لكنّها توقفت عن ارتياد المدرسة قبل ثلاثة أيام من وفاتها بعدما شعرت بألم في الصدر أجبرها على ترك المدرسة"، مضيفاً: "نحن فخورون بها".

وأشارت اليونسكو إلى أن بريسيلا كانت تبلغ 94 عاماً حين أقنعت مدير المدرسة المحلية في قريتها في ريفت فاليه في كينيا بقبول طلبها لإكمال دراستها، مشيدة بهذه المرأة، معتبرةً أنّها "مثال يحتذى به داخل مجتمعها وخارجه".

وفي مقابلة مع اليونسكو العام الفائت، أكدت بريسيلا أن هدفها من العودة إلى المقاعد الدراسية يتمثل في تشجيع الأمهات الشابات في كينيا على العودة إلى المدرسة بعد إنجاب الأطفال، بدلاً من تركها خوفاً من وصمة العار الاجتماعية.

بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
من 2
  • بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
  • بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
(2 صور)
بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
بريسيلا سيتيني في المدرسة في قريتها بكينيا في يناير الماضي
ما العلاقة بين نقص فيتامين (د) والاكتئاب؟ العلم يجيب صحة ما العلاقة بين نقص فيتامين (د) والاكتئاب؟ العلم يجيب

وقالت: "أردت أن أقدّم مثالاً ليس لهنّ فقط بل للفتيات الأخريات في مختلف أنحاء العالم اللواتي لا يرتدن المدارس".

وتابعت: "إن لم تتلق المرأة تعليماً، لن يكون هناك فرق بينها وبين الدجاجة".

وتناول فيلم فرنسي بعنوان "غوغو" جهود بريسيلا هذه، مما أتاح لها السنة الفائتة أن تستقل للمرة الأولى في حياتها طائرةً وتتوجه إلى فرنسا لمقابلة عقيلة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون.

وأشاد المشارك في كتابة سيناريو الفيلم باتريك بيسيس ببريسيلا الخميس، مؤكداً في تغريدة أن "رسالتها في شأن تلقّي الفتيات تعليماً ستبقى خالدة".

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