شاهد طائرة ركاب تصطدم أثناء الاقلاع بسيارة اطفاء وتقتل شخصين

لقي اثنان مصرعهما بعد ظهر اليوم الحمعة باصطدام طائرة ركاب، تابعة لخطوط Latam الجوية في البيرو، بسيارة اطفاء أثناء محاولتها الإقلاع من مطار Jorge Chávez الدولي بالعاصمة ليما، حيث اشتعلت فيها النيران، وفقا لما ورد عن السلطات المحلية.

الطائرة التي كان على متنها 102 راكبا، أصيب بعضهم بجروح طفيفة، اضافة الى طاقم من 6 أفراد، هي طراز إيرباص A320neo عمرها 5 سنوات، وتحتوي على 175 مقعدا.أما الشاحنة التي اصطدمت بها، فتابعة لدائرة الإطفاء في المطار، وكانت بطريقها إلى طوارئ أخرى، ولم يكن مصرح لها بعبور المدرج، وبالاصطدام لقي اثنان من رجال الاطفاء حتفهما، وفقا لما قاله قائد فرقة الإطفاء "لويس بونس جارا" لاذاعة RPP المحلية.

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وظهرت الطائرة في مقاطع فيديو انتشرت بعدد من مواقع التواصل وقد انحرفت الى اليمين بفعل الاصطدام، وبدأ جناحها الأيمن مشتعلًا أثناء تحركها بسرعة عالية على المدرج، ثم أتت النيران على معظم هيكلها قبل اخمادها. ثم صدر بيان عن الشركة، أكدت فيه عدم حدوث وفيات على متن الطائرة، وأنها ستعمل على التنسيق مع السلطات المعنية لدعم تحقيقاتها بالحادث.