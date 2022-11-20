بعد استبعاده من كأس العالم..أول تعليق من كريم بنزيمة

بعدما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أمس السبت، استبعاد المهاجم كريم بنزيمة من تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم بقطر إثر تعرضه لإصابة أثناء التدريبات، خرج النجم عن صمته.

فقد علّق لاعب منتخب فرنسا الشهير والمنحدر من أصول جزائرية، على القرار عبر حسابه في انستغرام، مؤكداً أنه عادة لا يستسلم أبداً، لكن هذه المرة كان لا بد من أن يبدي مصلحة النادي أولاً.

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وقال: "في حياتي لم أستسلم أبدًا، ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما أفعل دائما، لذلك الأسباب تُخبرني أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة فريقنا في تحقيق كأس عالم رائع.. شكرا لكم على كل رسائل الدعم".

حزن عارم

في حين أعلن ديدييه ديشان مدرب فرنسا عن حزنه لما حدث، قائلاً: "أنا حزين للغاية من أجل كريم الذي جعل من كأس العالم هدفا كبيرا له".

وأعرب عن ثقته بالمنتخب رغم هذه الضربة الجديدة التي تلقاها، مؤكداً: "سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحدي الضخم الذي ينتظرنا".

أتى هذا الإعلام بعدما نشر الاتحاد الفرنسي عبر حسابه الرسمي في تويتر، إعلان استبعاد كريم بنزيمة من بطولة كأس العالم.

وأكد أن القرار جاء بعد التأكد من وجود إصابة عضلية للاعب في الفخذ الأيسر، ولهذا تقرر استبعاده بشكل رسمي من المشاركة في كأس العالم.

أداء رائع سيغيب

يشار إلى أن اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، والذي يعاني من مشكلة عضلية، اضطر إلى مغادرة تدريب فرنسا حاملة اللقب في وقت سابق من السبت بسبب الإصابة.

وقدم بنزيمة أداء رائعا مع ريال مدريد الموسم الماضي، حيث سجل 44 هدفا في 46 مباراة بجميع المسابقات ليساعد الفريق على تحقيق ثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما كان هداف منتخب فرنسا في كأس العالم 2014، إلا أنه لم يكن جزءا من انتصار الفريق في نسخة 2018، بعد أن عاد إلى المنتخب الفرنسي العام الماضي فقط بعد غياب دام 6 سنوات.

ومن المقرر أن تفتتح فرنسا، التي ستفتقر بالفعل لجهود بول بوجبا ونجولو كانتي إضافة إلى كريستوفر نكونكو بسبب الإصابة، مشوارها أمام أستراليا في المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل.