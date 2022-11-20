أمضينا العمر نحفظ العطور في المكان الخاطئ.. خبيرة تكشف

هل تساءلتم يوماً ما هو أفضل مكان لحفظ العطور؟ وما هي الظروف المناسبة لتخزينها من أجل الحفاظ عليها لأطول مدة وحمايتها من التلف؟
فعادة ما نحتفظ بزجاجات العطور على أرفف الحمام، غير أن هذه الفكرة سيئة على ما يبدو.
فقد كشفت التيك توكر وخبيرة العطور Emelia O’Toole في فيديو مدته دقيقة وحصد 2.5 مليون مشاهدة، أنه "إذا احتفظت بعطرك في الحمام، عند الاستحمام، فإن كل البخار، وكل تقلبات درجات الحرارة ستفسد عطرك بشكل أسرع بكثير مما لو قمت بتخزينها بشكل صحيح".
@professorperfume i cant take it anymore #perfumetok #perfumetips #perfumetiktok #perfume #perfume101 #themoreyouknow #lifetip #greenscreen #bathroomorganization #fyp #foryou ♬ original sound - Emelia | Professor Perfume 🫧
كما نصحت بعدم وضع زجاجات العطور في أماكن كالخزائن وعتبات النوافذ، وفق صحيفة نيويورك بوست.
بارد وجاف ومظلم
فيما أردفت: "قم بتخزين عطرك في مكان بارد وجاف ومظلم. أوصي دائماً بخزانتك أو درج خزانة الملابس".
إلى ذلك لفتت إلى أن بعض الناس يحتفظون بها في الثلاجة، مشددة: "لستم مضطرين للذهاب إلى هذا الحد. لكن عندما تقومون بتخزينها بشكل صحيح، فستتمكنون من الحفاظ عليها لسنوات وسنوات".
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