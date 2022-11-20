اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نجما إنجلترا رحيم سترلينغ وبوكايو ساكا (رويترز)
نجما إنجلترا رحيم سترلينغ وبوكايو ساكا (رويترز)

هجمة تغريدات عنصرية ضد لاعبي كرة القدم.. وتويتر يتفرج!

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رغم وعوده المتكررة بالحد من خطاب الكراهية، تنتشر التغريدات التي تحمل إساءات عنصرية للاعبي كرة القدم على نطاق واسع في تويتر، منذ استخواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على المنصة.

فقد أظهر بحث جديد أن المنصة فشلت في التصرف بما يخص 99 تغريدة عنصرية من أصل 100 تم الإبلاغ عنها في الأسبوع السابق لكأس العالم.

انهيار كبير يهدد تويتر خلال كأس العالم.. موظف سابق يحذر تكنولوجيا انهيار كبير يهدد تويتر خلال كأس العالم.. موظف سابق يحذر

وأزيلت تغريدة واحدة فقط بعد أن تم الإبلاغ عنها يوم الأربعاء، وهي تغريدة كررت الافتراء العنصري 16 مرة، بحسب تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية.

استهداف 43 لاعباً

واستهدفت الإساءة 43 لاعباً من بينهم نجما إنجلترا رحيم سترلينغ وبوكايو ساكا، حيث كانا من بين عدة لاعبين استُهدفوا بعد نهائي بطولة أوروبا 2020.

إلى ذلك، شمل التحليل، الذي أجراه باحثون في مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، 100 تغريدة تم الإبلاغ عنها على تويتر.

مقر شركة تويتر (أ ف ب)
مقر شركة تويتر (أ ف ب)

وشملت تلك المنشورات العنصرية، أوصافاً بحق لاعبي كرة القدم، واستخدم 25 رمزاً تعبيرياً عنصرياً موجهاً للاعبين، ودعت تغريدات أخرى إلى ترحيل اللاعبين وإخبارهم بالعودة إلى بلدان أخرى.

تأتي النتائج في وقت مضطرب بالنسبة لتويتر وستزيد من المخاوف بشأن احتمال استهداف اللاعبين خلال كأس العالم.

الإهانات زادت منذ استحواذ ماسك

وتوصل تقرير الأسبوع الماضي إلى أن استخدام الإهانات العنصرية على تويتر ارتفع منذ استحواذ ماسك على المنصة.

ولطالما وعد ماسك في مناسبات عديدة باتخاذ إجراءات صارمة من شأنها خفض خطاب الكراهية والعنصرية على تويتر.

إيلون ماسك (شترستوك)
إيلون ماسك (شترستوك)

لكن هذه المزاعم "لا تصمد أمام التدقيق"، وفقا لتقرير صادر عن مركز مكافحة الكراهية الرقمية، الذي رصد استخدام لفظ عنصري واحد 26228 مرة في التغريدات خلال الأسبوع الأول لماسك في تويتر، وهو ثلاثة أضعاف متوسط عام 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
النظام الإيراني يبحث عن مبررات لمواجهة الاحتجاجات بأساليب وحشية النظام الإيراني يبحث عن مبررات لمواجهة الاحتجاجات بأساليب وحشية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط