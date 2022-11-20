خلال هذا العام.. هتلر تسبب في إلغاء كأس العالم

خلال العام 1936، استضافت العاصمة الألمانية برلين ما بين 1 و16 آب/أغسطس النسخة الحادية عشرة من الألعاب الأولمبية الصيفية. ولإنجاح هذه الدورة التي شاركت بها 49 دولة، اتجه الألمان لإعادة تهيئة جانب هام من البنية التحتية وتزيين الشوارع.

ومن خلال ذلك، حاول النازيون إبراز مدى قوة وعظمة ألمانيا أمام الزوار والصحافيين الذين حلوا من مختلف الدول لمواكبة هذا الحدث الرياضي.

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ومع هذا النجاح الذي حققته دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحادية عشرة، التفت الألمان نحو كأس العالم لكرة القدم حيث اتجه النازيون للاقتداء بأصدقائهم الفاشيين الإيطاليين الذين نجحوا في استضافة النسخة الثانية من هذه البطولة العالمية عام 1934.

البرازيل وألمانيا

أثناء انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لكونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم ببرلين يوم 16 آب/أغسطس 1936، تقدمت ألمانيا بطلب رسمي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 1942. فبالسنوات الفارطة، كانت فرنسا قد فازت بشرف تنظيم النسخة الثالثة من هذه البطولة التي كان من المقرر أن تقام عام 1938. وبعد فترة وجيزة من تلقي الطلب الألماني، لم تتردد البرازيل بدورها في الترشح لاستضافة كأس العالم 1942 لتنافس بذلك الملف الألماني الذي أثار قلق العديد من المسؤولين بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبعد استضافة أوروبا لنسختين من بطولة كأس العالم ما بين عامي 1934 و1938، اتجه ممثلو دول جنوب القارة الأميركية للضغط داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم مطالبين بضرورة استضافة دولة من جنوب القارة الأميركية للنسخة الرابعة من البطولة.

إلى ذلك، حظي ملف البرازيل بدعم كبير من قبل المسؤولين بالاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب السياسات التي اعتمدها النازيون بتلك الفترة والتي أقصوا من خلالها عددا من الرياضيين لأسباب عرقية وإيديولوجية.

إلغاء المونديال

حسب جدول أعمال الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان من المقرر أن يحدد مستضيف كأس العالم 1942 خلال اجتماع باريس سنة 1938. ومع عدم توفر الشروط الكافية وعدم اقتناعهم بملفي كلتا الدولتين، حبذ المسؤولون بالفيفا تأجيل عملية تحديد الدولة المستضيفة للنسخة الرابعة من كأس العالم للعام التالي في انتظار قيام دولة أوروبية بتقديم ملف ترشح.

خلال العام 1939، توجه رئيس الفيفا جول ريميه (Jules Rimet) للبرازيل لمعاينة منشآتها الرياضية عن كثب بهدف منحها شرف استضافة مونديال 1942 تزامنا مع تزايد حدة التوتر بأوروبا عقب قيام ألمانيا طيلة الأشهر الفارطة بالتدخل بتشيكوسلوفاكيا وضمها للنمسا.

وأثناء تواجد جول ريميه بالبرازيل، اجتاحت ألمانيا بولندا يوم 1 أيلول/سبتمبر 1939 معلنة بذلك بداية الحرب العالمية الثانية التي أدت لإلغاء دورة كأس العام 1942.

مع نهاية النزاع العالمي، اجتمع ممثلو 34 دولة ضمن كونغرس الفيفا عام 1946 واتفقوا على استئناف تنظيم بطولة كأس العالم. وبالفترة التالية، وقع الاختيار على البرازيل لتنظيم كأس العالم 1950.