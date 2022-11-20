اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الرضيعة نجت من موت محقق

رضيعة نجت بأعجوبة.. وضعت في حقيبة ورميت بالنهر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في جريمة بشعة هزت البرازيل، نجت رضيعة من موت محقق بعد ولادتها بساعات، وذلك بعد أن وضعها رجل في حقيبة ظهر ورماها من جسر لتسقط في مياه نهر.

قبل المونديال.. توقعات بيليه "الشهيرة" تخيف البرازيل رياضة قبل المونديال.. توقعات بيليه "الشهيرة" تخيف البرازيل

وقال شهود عيان للشرطة، إنهم رأوا رجلا يرمي حقيبة ظهر في نهر كابيباريبي في ساو لورينكو دا ماتا بالبرازيل، صباح يوم 17 نوفمبر الجاري، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وقام اثنان من الصيادين تحت الجسر بإنقاذ الرضيعة بعد أن رأوا الحقيبة وهي تسقط بالنهر، وسمعا صرخات الطفلة.

من موقع الحادث
من موقع الحادث

كما قال أحد الصيادين، ويدعى بيدرو، إن رفيقه "التقط الحقيبة وسلمها لي، وعندما فتحتها، وجدت طفلة تبكي".

واتصل الرجلان على الفور بالشرطة التي نقلت الطفلة إلى مستشفى ولادة قريب.

فيما قال مسؤولو الصحة إن حالة الفتاة مستقرة، ولا تزال تحت الملاحظة في المستشفى.

الرجلان اللذان أنقذا الرضيعة
الرجلان اللذان أنقذا الرضيعة

قطع حبلها السري بطريقة غير احترافية

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن الرضيعة ولدت قبل ساعات فقط، وقطع حبلها السري "بطريقة غير احترافية".

يذكر أن الإجهاض غير قانوني في البرازيل، مع فرض عقوبات تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، مع بعض الاستثناءات.

وفي حين تم إدخال تشريع لتسهيل عملية تبني الأطفال، إلا أنه لا تزال هناك عراقيل أمام الآباء الجدد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط