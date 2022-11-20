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سارق دراجات نارية

شاهد ما فعلوه بسارق دراجات نارية اعتقلوه في بيروت

وقع اللص بالجرم المشهود في قبضة شبان من منطقة "الشياح" بضاحية بيروت الجنوبية، فعاقبوه سريعا على طريقتهم

لندن- العربية.نت 
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لص قليل الحظ والنصيب، متخصص بسرقة الدراجات النارية، وقع بالجرم المشهود في قبضة شبان من منطقة "الشياح" بضاحية بيروت الجنوبية، فعاقبوه سريعا على طريقتهم.

اقتادوه الى عمود في "سوق الجمّال" المكتظ في جانبي الشارع بمحلات صغيرة تبيع قليلا من كل شيء، ثم قيّدوا يديه بالحبال خلف العمود، وعلقوا كرتونة تدلت من رقبته، وفقا لما يظهر في مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل وتعرضه "العربية.نت" أدناه، وكتبوا في الكرتونة تعريفا منه عن لسانه: "أنا حرامي دراجات نارية في الشياح" وأضافوا أسفلها اسمه بالكامل، أمعانا منهم في مهانته، ليكون عبرة لسواه.


اللص العشريني العمر، بحسب ما يبدو من ملامحه، ليس غريبا عن المنطقة، طبقا لتغريدة كتبها أحدهم. الا أن معاقبته مباشرة من أهاليها قبل تسليمه الى الشرطة فيما بعد، دليل على عدم ثقتهم بأنه سيحظى بعقاب مناسب، أو لعلهم فعلوا ذلك تشفيا من كثرة ما تعرضت المنطقة لسرقات سابقا، مما نجد الأخبار عنها بكثرة في الانترنت.

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أحد العارفين بالمنطقة، واسمه @basso_038 في تويتر، كتب تغريدة وصف المقبوض عليه فيها بأنه "أكبر لص بالضاحية. يستخدم مخيم برج البراجنة كمكان آمن له والنيابة العامة سطرت عدة مذكرات توقيف بحقه وبحث وتحري عجزت الدولة عن الامساك به فوسع نطاق عمله وكل مواطن خفير في وطنه وليس كونتون كما يزعم البعض، الشياح تسيطر عليها الدولة من جميع مداخلها عبر حواجز ثابتة ومتحركة" كما قال.

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