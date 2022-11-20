شاهد.. ناشطون مناخيون يحتلون مطعماً شهيراً في لندن

احتل ناشطون مناخيون مطعم الشيف الشهير غوردن رامزي في لندن الحائز 3 نجوم ميشلان مساء السبت، مطالبين بإصلاح شامل لنظام الغذاء في المملكة المتحدة.

ودخل 14 عضواً من جماعة "أنيمل ريبيليين" مطعم غوردن رامزي في تشلسي جنوب غربي لندن قرابة السادسة مساء (18.00 بتوقيت غرينتش) وجلسوا إلى طاولات مخصصة لزبائن حاملين قوائم طعام مزيفة توضح بالتفصيل التكاليف البيئية للأطباق المقدمة في المطعم، وغادروا عندما أغلقت المؤسسة بعد ساعات، وفق فرانس برس.

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كما كتبت المجموعة على تويتر: "هذا المطعم الفاخر يعطي المثال الأفضل عن عدم المساواة الذي نواجهه في المملكة المتحدة حالياً، فضلاً عن إنكار مدى خطورة أزمة المناخ"، مضيفة: "نحن نحتاج إلى تحول جذري في نظام الغذاء في المملكة المتحدة وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية ذلك".

إطعام الملايين

فيما دعت الناشطة لوسيا ألكزاندر إلى "الانتقال إلى نظام غذائي قائم على النبات"، موضحة: "يتطلب النظام الغذائي القائم على النبات 75% أقل من الأراضي الزراعية لزراعة الغذاء، ما يسمح لنا بإطعام ملايين الأشخاص الإضافيين دون الاعتماد على صناعات تربية الحيوانات الاستغلالية وغير الفعالة".

في المقابل قال ناطق باسم مطعم غوردن رامزي إن "لكل شخص الحق في أن تكون لديه آراء ومعتقدات. لكن الدخول بالقوة إلى مطعم ومضايقة الموظفين الذين يعملون بجد وإفساد أمسية زبائن انتظروا أشهراً لحجزهم، هي أمور غير مقبولة بتاتاً وغير لائقة".

بدورها أعلنت شرطة لندن أنها استدعيت إلى المطعم، غير أنه لم يتم توقيف أحد.