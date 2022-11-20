مؤثر على تيك توك روج لسيارات وقصور.. ويعيش بشقة مع أمه

بدأ أحد المؤثرين على إنستغرام وتيك توك، الذي اتهم سابقا جزء من عملية احتيال خسر فيها المستثمرون ما يقرب من 4 ملايين جنيه إسترليني، مخططاً جديداً لـ"الثراء السريع".

إذ حاول Gurvin Dyal، البالغ 23 عاماً، مرة أخرى جذب الناس للاستثمار، لكن هذه المرة فيما يسميه "دورات التجارة الإلكترونية"، حيث ظهر في صوره وفيديوهاته بسيارات فارهة وفنادق فاخرة وعلى متن طائرة، وفق ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية السبت.

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كما صوّر نفسه، في نهاية الأسبوع الماضي، وهو يقود سيارة مغطاة بالذهب الوردي في جميع أنحاء لندن، وحصل على ما يقرب من 350 ألف إعجاب على تيك توك.

منزل متواضع مستأجر

إلى ذلك تباهى بأن "نجاحه في الأعمال التجارية" مكّنه من الانتقال مع عائلته للعيش في منزل منفصل مكون من 5 غرف نوم بمنطقة راقية في Essex.

ليتبين أن Gurvin كان يعيش حتى وقت قريب مع والدته وشقيقه الأصغر في منزل متواضع مستأجر بثلاثة أسرّة على طريق مزدحم في Ilford بـEssex، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل"

فقد أظهرت سجلات السجل العقاري أن المنزل مملوك لامرأة تعيش في Woodford Green بـEssex، واشترته مقابل 275 ألف جنيه إسترليني عام 2007.

"أفضل عدم الإفصاح عن ذلك"

لكن الشاب اتصل هذا الأسبوع بالصحيفة البريطانية لمحاولة الترويج لأحدث فيديو نشره على تيك توك، ظهر فيه يقود سيارة McLaren وسط لندن بينما رفعت حشود من الناس هواتفهم المحمولة لتصويره.

إلا أنه عند لقائه المراسل، رفض غورفين الكشف عن مكان إقامته وعائلته حالياً، وأصر على أنه منزل منفصل مكون من 5 غرف نوم.

كما رفض الكشف عما إذا كان يستأجر العقار أو يملكه، قائلاً: "أفضل عدم الإفصاح عن ذلك".

Dropshipping

كذلك أردف أن "السبب الرئيسي وراء انتقالي هو أنني كنت أعيش على طريق رئيسي ويمكن للناس أن يشيروا إلى منزلي. أريد أن أبقي هذا الجانب من حياتي خاصاً الآن".

فيما تفاخر بـ"أحدث مشاريعه التجارية"، حيث قام بـ"بيع" نصائح للناس حول كيفية كسب المال من الـDropshipping، أي تسويق وبيع المنتجات التي يحتفظ بها ويشحنها مورد طرف ثالث.