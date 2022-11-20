من هم أبرز النجوم الغائبين عن كأس العالم؟!.. تعرف عليهم

بينما تتجه أنظار العالم بأسره إلى بدء فعاليات كأس العالم 2022 اليوم الأحد في قطر، تغيب أسماء لها وزنها الكبير على الساحة الكروية.

ففي البطولة التي تجمع أكبر النجوم من جميع أنحاء العالم، اختفت أسماء لامعة، بعضها من فشل بالتأهل وآخرون خانتهم الإصابات، مثل إيرلينغ هالاند، وساديو ماني، ومحمد صلاح، وكريم بنزيمة.

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ماني وصلاح وبنزيمة

ويعد غياب هالاند أمراً صعباً، ويعود لأسبابه بأن النرويج لم تتأهل، ما منع مواطنه مارتن أوديجارد من التواجد أيضاً.

وينطبق الشيء نفسه على محمد صلاح، أحد لاعبي ليفربول الأساسيين، والذي يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، فمصر لن تلعب في المونديال على الرغم من نجاحها الكبير في إفريقيا في العقد الماضي.

أما المفاجأة الكبرى، فكانت الانسحاب المتأخر لساديو ماني، حيث فشل السنغالي في التعافي من الإصابة في الوقت المناسب ما غيّبه عن الحضور.

وكذلك الأمر بالنسبة لكريم بنزيمة، لاعب منتخب فرنسا الذي أعلن عن استبعاده الجمعة أيضاً بسبب إصابة بالفخذ الأيسر، على أن يغيب معه أيضاً كل من بول بوغبا، ونجولو كانتي، وبريسنل كيمبيمبي عن منتخب فرنسا حاصد الكأس عام 2018.

كذلك هناك أيضا العديد من لاعبي ريال مدريد الذين لن يتمكنوا من تمثيل بلادهم في المونديال، بينهم ديفيد ألابا وذلك لأن النمسا خارج المونديال، في حين قرر ديدييه ديشان الاستغناء عن فيرلاند ميندي.

وفشلت إيطاليا أحد اللاعبين الأساسيين في نهائيات كأس العالم في التأهل تاركة نجوما كبارا مثل جيانلويجي، دوناروما وماركو فيراتي ونيكولو باريلا وفيديريكو كييزا خارج السباق.

أيضاً لن تكون كولومبيا في قطر 2022، ما يعني أن لويس دياز وراداميل فالكاو وجيمس رودريغيز لن يتمكنوا من المشاركة.

الحدث الأهم

يذكر أن جمهور كرة القدم بات يترقب بكل شغف، افتتاح بطولة كأس العالم، مساء الأحد، منهياً بذلك انتظاراً تخطى 4 أعوام.

أما البطولة التي تبدأ اليوم على الأراضي القطرية، فستفتتح بلقاء الافتتاح بين قطر البلد المضيف والإكوادور، على ستاد "البيت" في الدوحة.