هذه الفرق ستصل إلى نهائيات كأس العالم.. بحسب ميسي!

مع انطلاق العد العكسي لافتتاح كأس العالم 2022 في قطر مساء اليوم الأحد، يبدأ عشاق المستطيل الأخضر منذ الآن برسم التوقعات للفرق التي قد تفوز.

وينبش الملايين من محبي كرة القدم، في الملفات القديمة بحثاً عن إشارة أو تصريح أو مقال كتبه لاعب مرموق حالي أو معتزل، أو مقابلة لخبير شهير، أو حتى لعراف!

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ومن ضمن عمليات النبش هذه، أعاد العديد من عشاق "لعبة الفقراء هذه" التي أضحت تدر الملايين على نجومها، ومنظميها على السواء، مشاركة مقابلة قبل شهر للنجم العالمي ليونيل ميسي.

ألمانيا والبرازيل وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا؟!

ففي مقابلة مع DirecTV Sports، الشهر الماضي، سمى نجم باريس سان جيرمان الحالي، ولاعب منتخب الأرجنتين، الذي من المقرر أن يصنع التاريخ من خلال المشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة، بتسمية البلدان التي يعتبرها مؤهلة للفوز في هذه البطولة.

وقال حينها: "أعتقد أن المرشحين حاليا هم الفرق الكبيرة.. أي ألمانيا والبرازيل وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا".

ليضيف لاحقا "إذا كان علي أن أختار اثنين، فأظن أن البرازيل وفرنسا هما المرشحان الأوفر حظاً للوصول إلى النهائيات"!

إلى ذلك، أوضح أنه على الرغم من "إقصاء فرنسا من بطولة أوروبا الأخيرة، إلا أن لديها بعض اللاعبين الرائعين، الذين يدركون تماماً ماذا يفعلون".

يذكر أن مساء اليوم ستفتتح دورة البطولة العالمية، وهي أغلى كأس عالم في التاريخ، إذ تم تنظيمها بتكلفة 220 مليار دولار.

وسيقدم المغني الكوري الجنوبي جونجكوك، وهو من فرقة (بي.تي.إس) لموسيقى البوب، أغنية رسمية جديدة للبطولة تحمل اسم "الحالمون" بالمشاركة مع الفنان القطري فهد الكبيسي.

فيما سيكون الأمين العام للأمم المتحدة أنتطونيو غوتيريش، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والمصري عبد الفتاح السيسي، وغيرهم ضمن الشخصيات الأجنبية الرفيعة التي ستحضر حفل الافتتاح.