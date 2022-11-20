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ناقة تتوقع نتيجة لقاء إنجلترا وإيران.. والمباراة الافتتاحية

دبي - العربية.نت
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مع بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم تبدأ لعبة توقعات الفوز والخسارة بالظهور، وذلك بطرق مختلفة أبرزها الاستعانة بالحيوانات.

وفي هذا السياق، ومع بدء مونديال قطر اليوم الأحد، توقعت ناقة في بريطانيا نتائج مبارتي قطر والإكوادور الافتتاحية وإنجلترا وإيران.

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فقد توقعت الناقة التي يطلق عليها اسم "كاميلا" الفائز في مباراة إنجلترا وإيران، ضمن المجموعة الثانية، بحسب تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

اختارت إنجلترا

وأوضح مالكو الناقة جيني وفيرنون مور أنهما طلبا من الناقة أن تختار بين علم إنجلترا وأعلام خصومها الموضوعة على حوامل على بعد أمتار قليلة أمامها حيث اختارت الفوز لانجلترا.

قطر والإكوادور

لكن لسوء الحظ بالنسبة لقطر، تعتقد كاميلا أن الإكوادور ستفوز بالمباراة الافتتاحية في البطولة والتي ستعقد اليوم.

وقالت جيني: "كاميلا قوية الإرادة ويبدو أنها تعرف دائماً متى حان وقت الطعام، لذلك لدينا ثقة مطلقة في قدرتها على توقع نتائج كأس العالم".

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