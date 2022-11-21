اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الكابتن متفائل بحل المشكلة قبل بدء مباراة اليوم

كابتن منتخب إنجلترا قد يحصل على بطاقة صفراء فور بدء المباراة

لندن - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

إذا نفذ كابتن المنتخب الإنجليزي بكرة القدم وعده، وظهر في مباراة اليوم الاثنين ضد المنتخب الإيراني، وعلى ذراعه شارة "قوس قزح" الخاصة بمجتمع LGBT+ للمثليين، فسيحصل Harry Kane على بطاقة صفراء فور بدء المباراة، طبقا لما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، بتقرير قالت فيه إن قوانين "الاتحاد الدولي بكرة القدم" لا تسمح للاعبين بوضعها في المباريات.

لا أخطبوط ولا باندا.. أوكسفورد تتوقع بطل المونديال الأخيرة لا أخطبوط ولا باندا.. أوكسفورد تتوقع بطل المونديال

كما ستتم معاقبة "هاري كين" ببطاقة صفراء ثانية فور ظهوره بشارة مماثلة على ذراعه في مباراة ثانية، ثم تلحق به عقوبة FIFA القصوى، أي ببطاقة حمراء يرفعها الحكم، وبموجبها يتم منع المهاجم الشهير تلقائيا من اللعب وطرده من الملعب، إذا ظهرت الشارة الممهورة عادة بكلمتي OneLove على ذراعه في مباراة ثالثة، وهو ما أثار قلقه، لذلك نسمعه يتحدث عن الموضوع في الفيديو المعروض.


وليس هاري كين وحده في المعركة التي جرت "محادثات أزمة" بشأنها مساء أمس الأحد وسط إصرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "على اتخاذ موقف أخلاقي" بشأن وضع الشارة الداعية برأيه "إلى احترام حقوق المثليين والمساواة بشكل عام". مع ذلك، شعر القيّمون على الاتحاد أمس بالقلق من احتمال حصول كين على البطاقة الصفراء إذا وضع الشارة، لاعتقادهم سابقا أن عقوبة خرق قوانين "فيفا" قد تكون غرامة مالية فقط.

والمعروف أن إنجلترا هي واحدة من 9 دول يضع لاعبوها OneLove على أذرعهم، وأن منتخباتها تضغط على FIFA للسماح بالشارات التي تم منعها بسبب الأعراف المحافظة، لذلك أوضحت تلك الدول موقفها في المباحثات.

أما Virgil van Dijk كابتن المنتخب الهولندي، فقال قبل مباراة فريقه ضد السنغال: "إذا حصلت على بطاقة صفراء بسبب وضعي الشارة، فسنضطر إلى مناقشتها لأني لا أحب اللعب وأنا أرتدي اللون الأصفر" وفق تعبيره.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قمة المناخ.. إنجاز في عيون القاهرة ونتائج متواضعة بنظر أوروبيين قمة المناخ.. إنجاز في عيون القاهرة ونتائج متواضعة بنظر أوروبيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط